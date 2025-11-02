Lázár János: Naivak voltunk, a Strabag átb*szott bennünket

Nem lesz átadva holnap az M30-as a forgalomnak, a Strabag „átb*szott bennünket” – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter szerint ezzel az osztrák vállalat a Borsod vármegyeieket bünteti, mert Szikszó és Miskolc között ugyan megsüllyedt az M30-as a Strabag hibájából, de azt vállalta, hogy 10 hónap alatt október 31-ig helyreállítja.

Nem készült el az M30 autópálya szakasza időre a Strabag hibájából és még az is kiderült, hogy a Tisza Párt támogatásával bele akar szólni a magyar belpolitikába (Forrás: Facebook)

– Mi naivak voltunk, elhittük. Kicsit balfék módon viselkedett a minisztériumom, a tárcám és jómagam is. Hittünk a Strabagnak, ez súlyos hiba volt. A Strabag pedig bünteti a választópolgárokat és szórakozik a kormánnyal. Megmutatja, hogy milyen erős egy igazi gyarmatosító – fogalmazott Lázár János.

A Strabagnak nem szerencsés, hogy szórakozik a kormánnyal

Úgy folytatta, a vállalat olyan hibát vétett, amelyet neki kell kijavítani, a kormány pedig nem fog többletpénzt adni. Mint fogalmazott, a Strabag nagyon mohó volt, mert kihagyta a megfelelő műszaki megoldást, hogy többet keressen és most az adófizetők pénzéből akarja azt a hibát kijavítani, amit ő követett el.

Ezt természetesen nem fogjuk engedni. Szerintem nem jól teszi a Strabag, hogy szórakozik a kormánnyal, mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mit jelent az, hogyha valaki megpróbálja Magyarország kormányát megszívatni, vagy szórakozik például velem”

– hangsúlyozta, majd hozzátette: a kormány elnézéssel tartozik a Strabag miatt és reméli, rövid időn belül meg tudják nyitni az autópályát.

Támogatják a Tisza Pártot, beleszólnának a magyar belpolitikába is

Ha mindez nem lenne elég, az is kiderült: a Strabag és tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner politikai és pénzügyi kapcsolatban állhat a Tisza Párttal. A hír bombaként robbant Ausztriában, ahol az FPÖ azonnal parlamenti vizsgálatot kezdeményezett, felszólítva Beate Meinl-Reisinger liberális külügyminisztert, a NEOS elnökét, hogy tisztázza, tudott-e a történtekről, és érintett lehetett-e bármilyen formában az általa vezetett minisztérium.