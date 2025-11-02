Nemzetközi botránnyá dagad a Strabag–Tisza-ügy: osztrák parlamenti vizsgálat indulhat

Egy nap sem telt el Lázár János Facebook-bejegyzése után, amelyben az építési és közlekedési miniszter rámutatott: az osztrák Strabag vállalat és tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner politikai és pénzügyi kapcsolatban állhat a Tisza Párttal – tudósított a Magyar Nemzet. A hír bombaként robbant Ausztriában, ahol az FPÖ azonnal parlamenti vizsgálatot kezdeményezett, felszólítva Beate Meinl-Reisinger liberális külügyminisztert, a NEOS elnökét, hogy tisztázza, tudott-e a történtekről, és érintett lehetett-e bármilyen formában az általa vezetett minisztérium.
„Ausztria nem exportálhat politikai befolyást”
Ha egy osztrák nagyvállalkozó, aki évek óta a NEOS fő finanszírozója, aktívan beavatkozik egy szomszédos ország választási kampányába, az külpolitikai időzített bomba”
– fogalmazott Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára. A politikus hozzátette: miközben Ausztriában állandó hisztéria övezi az orosz befolyás kérdését, a liberális körök szemet hunynak a NEOS fő támogatója, Haselsteiner magyarországi befolyáskísérletei felett. Az FPÖ írásbeli kérdést is benyújtott, hogy feltárják a Strabag, a NEOS, az EU-intézmények és a magyar ellenzék közötti esetleges kapcsolatokat.
Strabag, SZDSZ, NEOS – régi minta új köntösben
Nem először merül fel, hogy az osztrák iparmágnás politikai célokra használja gazdasági befolyását. A 2000-es évek közepén a Strabag több tízmillió forinttal támogatta a Gyurcsány-kormány kisebbik pártját, az SZDSZ-t – innen ered a legendás „Strabag Demokraták Szövetsége” elnevezés. Most, két évtizeddel később, ugyanezek a liberális hálózatok tűnnek fel a Tisza Párt körül, ami már nemcsak magyar, hanem nemzetközi politikai vihart is kavar.