Újraindul a V4-együttműködés, államfői csúcsot hívott össze Sulyok Tamás

V4 államfői csúcstalálkozót hívott össze Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök, amelyet 2025. december 3-án, szerdán Esztergomban rendeznek meg.

Magyarország 2025. december 3-án, szerdán Esztergomban látja vendégül a Visegrádi Együttműködés tagállamainak államfőit. Sulyok Tamás köztársasági elnök kezdeményezésére újabb csúcstalálkozó erősíti meg a közép-európai együttműködés jelentőségét, a régió stabilitásának és versenyképességének fontosságát. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Sulyok Tamás: Sokan temették már a V4-et, de a valóság az, hogy ez az együttműködés él és működik

Magyarország, mint a Visegrádi Együttműködés soros elnökségét betöltő ország, a találkozó házigazdájaként fogadja Csehország, Lengyelország és Szlovákia államfőit.

A Köztársasági Elnöki Hivatal közleménye szerint a csúcstalálkozó célja, hogy a V4-ek együttműködését új szintre emelje, különös tekintettel a térséget érintő aktuális kihívásokra, köztük az energiabiztonságra, a gazdasági versenyképességre és a keleti határon zajló háború okozta biztonsági kockázatokra.

Magyarország folyamatosan és következetesen kiáll a V4 országainak szoros összefogása mellett, amely a térség stabilitásának, biztonságának és erősödésének alapja”

- hangsúlyozta Sulyok Tamás.

Sulyok Tamás korábban több alkalommal kiemelte, hogy bár a nemzetközi sajtó gyakran megkérdőjelezi a visegrádi szövetség egységét, a párbeszéd soha nem szűnt meg, és a V4-ek együttműködése továbbra is a térség egyik legfontosabb politikai és gazdasági pillére.

A Visegrádi Együttműködés 1991-ben jött létre, a 14. századi visegrádi királytalálkozó hagyományát megidézve. Célja, hogy Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország közös értékeik mentén, egymást erősítve képviseljék érdekeiket a nemzetközi térben. A szervezet az elmúlt évtizedekben meghatározó regionális fórummá vált, amely hidat képez a közép-európai együttműködés, az uniós döntéshozatal és a transzatlanti kapcsolatok között.

A decemberi esztergomi találkozó ezért nemcsak diplomáciai esemény, hanem jelképes üzenet is: a V4-ek továbbra is a közép-európai egység, szuverenitás és pragmatikus együttműködés motorjai kívánnak maradni.

Sokan temették már a V4-et, de a valóság az, hogy ez az együttműködés él és működik. Közös felelősségünk, hogy a következő években még hatékonyabbá tegyük”

- fogalmazott Sulyok Tamás köztársasági elnök.