Sulyok Tamás: Afrika stabilitása Európa érdeke, Magyarország aktív szerepet vállal a segítségben

Sulyok Tamás köztársasági elnök a közösségi oldalán arról számolt be, hogy tizenöt év után most először vett részt magyar államfő a személyében az Európai Unió és az Afrikai Unió közös csúcstalálkozóján, amelyet idén az angolai fővárosban, Luandában rendeztek meg.

Az angolai Luandában rendezett EU-Afrikai Unió csúcstalálkozón Sulyok Tamás köztársasági elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a migráció és a terrorizmus elleni küzdelem legfontosabb eszköze az afrikai stabilitás megteremtése. Sulyok Tamás szerint Magyarország nem a problémák Európába hozatalában, hanem a helyben történő segítségnyújtásban hisz. Fotó: Facebook

Sulyok Tamás: Magyarország abban hisz, hogy ahhoz szükséges támogatást nyújtani, hogy mindenki a szülőföldjén boldogulhasson

A köztársasági elnök a csúcstalálkozón elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy Afrika biztonsága és fejlődése nemcsak a kontinens, hanem Európa jövője szempontjából is kulcsfontosságú.

- fogalmazott az államfő.

Sulyok Tamás szerint a megelőzés sokkal célravezetőbb, mint a válságok utólagos kezelése, ezért Magyarország a béketeremtés, a konfliktusok rendezése és a biztonsági helyzet javítása mellett áll. A köztársasági elnök kiemelte, ugyanakkor, hogy az afrikai országok támogatása csak akkor lehet hatékony, ha az emberek helyben tudnak boldogulni.

Magyarország abban hisz, hogy ahhoz szükséges támogatást nyújtani, hogy mindenki a szülőföldjén boldogulhasson”

- mondta Sulyok Tamás, hozzátéve, hogy a magyar kormány számos fejlesztési programot működtet Afrikában, amelyek az oktatást, a készségfejlesztést és a fiatalok vállalkozói szellemét erősítik.

Az államfő arról is beszélt, hogy Magyarország örömmel figyel minden olyan kezdeményezést, amely az EU és az afrikai partnerek közötti együttműködést mélyíti.