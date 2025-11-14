Sulyok Tamás a horvát államfőt fogadta Budapesten

Sulyok Tamás a horvát államfő hivatalos magyarországi látogatásán arról beszélt, hogy Horvátország Magyarország egyik legfontosabb regionális szövetségese. A találkozóról szóló friss bejegyzésében a köztársasági elnök kiemelte: a jó szomszédi kapcsolatok alapja a nemzeti kisebbségek iránti közös felelősség. Mint írta: magyarok a horvátokért, horvátok a magyarokért; együtt egymásért.

Sulyok Tamás köztársasági elnök sajtónyilatkozatot tesz Zoran Milanovic horvát köztársasági elnökkel Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

A köztársasági elnök szerint a két ország gazdasági együttműködése stabilan működik, legyen szó befektetésekről, kereskedelmi kapcsolatokról vagy turizmusról. Sulyok Tamás a közös sajtónyilatkozaton felidézte, hogy október 7-én megnyílt az új autópálya-összeköttetés az M6-os és az A5-ös között, így Budapest, Zágráb és Eszék is autópályán elérhetővé vált.

A találkozón hangsúlyos téma volt az energiabiztonság is. Sulyok Tamás szerint Horvátország kiemelt szerepet játszik Magyarország energiaellátásában, amelyet továbbra is az ellátásbiztonság, a diverzifikáció és a magyar családok érdekeinek védelme határoz meg. Hozzátette, hogy az ország gazdasági versenyképességének megőrzése elsődleges szempont.

A horvát elnök látogatása biztonságpolitikai szempontból is jelentős volt. Sulyok arról beszélt, hogy Horvátország fontos partner a NATO keleti szárnyának megerősítésében, és a két ország egyaránt támogatja a nyugat-balkáni államok európai uniós csatlakozási folyamatát, valamint annak napirenden tartását az uniós fórumokon.

A köztársasági elnök külön kitért a Dráva menti térségek fejlesztésére is. Magyarország és Horvátország kölcsönösen támogatja azokat az oktatási, kulturális, sport- és hitéleti programokat, amelyek a határ mindkét oldalán élők érdekeit szolgálják.