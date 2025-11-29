Hírlevél

Rendkívüli

Sport

Sulyok Tamás

Sulyok Tamás: A partnerség Szlovéniával három évtizede kötelez

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
A köztársasági elnök szerint a magyar–szlovén nemzeti közösségek megmaradása közös érdek és történelmi felelősség. Sulyok Tamás a rábavidéki és muravidéki jubileumi ünnepségeken is hangsúlyozta a partnerség erejét.
Sulyok TamásMuravidékNataša Pirc MusarRábavidékSzlovénia

Magyarország és Szlovénia több mint harmincéves partnersége ma is élő valóság, amelynek legerősebb kapcsa a két országban élő nemzeti közösség. Sulyok Tamás köztársasági elnök hangsúlyozta:

Sulyok Tamás
Sulyok Tamás magyar államfő Nataša Pirc Musar szlovén elnökkel (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

Több mint harmincéves kapcsolatunk során baráti viszonyt és szoros gazdasági partnerséget építettünk ki Szlovéniával. 

Sulyok a szlovén elnökkel, Nataša Pirc Musarral közösen látogatták meg a rábavidéki szlovén kisebbséget és a muravidéki magyar közösséget. A kisebbségi önkormányzatok – az Országos Szlovén Önkormányzattól az MMÖNK-ig – évtizedek óta folytatnak összehangolt, értékteremtő munkát, amely példaértékű egész Európában. A két elnök a helyi vezetőktől első kézből ismerte meg a közösségek eredményeit, kérdéseit és kihívásait, miközben hangsúlyozták: a határmenti fejlesztések és a közös kulturális örökség fenntartása továbbra is kiemelt jelentőségű.

Újraindul a V4-együttműködés, államfői csúcsot hívott össze Sulyok Tamás

A közösségek jubileuma a jószomszédság üzenetét erősítette

Magyarok vagyunk, magyarok maradunk” 

– mondta köztársasági elnök a muravidéki eseményen, ahol a közösség megalakulásának 50., illetve a szervezet 35. évfordulóját ünnepelték. Nataša Pirc Musar méltatta a magyarországi szlovének kulturális örökségét és a közösségek közötti példamutató együttműködést. A jubileum egyszerre volt tiszteletadás és megerősítés: a két ország közös értékei és történelmi felelőssége továbbra is összeköti a határ két oldalán élő közösségeket.

