Sulyok Tamás: A partnerség Szlovéniával három évtizede kötelez

Magyarország és Szlovénia több mint harmincéves partnersége ma is élő valóság, amelynek legerősebb kapcsa a két országban élő nemzeti közösség. Sulyok Tamás köztársasági elnök hangsúlyozta:
Több mint harmincéves kapcsolatunk során baráti viszonyt és szoros gazdasági partnerséget építettünk ki Szlovéniával.
Sulyok a szlovén elnökkel, Nataša Pirc Musarral közösen látogatták meg a rábavidéki szlovén kisebbséget és a muravidéki magyar közösséget. A kisebbségi önkormányzatok – az Országos Szlovén Önkormányzattól az MMÖNK-ig – évtizedek óta folytatnak összehangolt, értékteremtő munkát, amely példaértékű egész Európában. A két elnök a helyi vezetőktől első kézből ismerte meg a közösségek eredményeit, kérdéseit és kihívásait, miközben hangsúlyozták: a határmenti fejlesztések és a közös kulturális örökség fenntartása továbbra is kiemelt jelentőségű.
A közösségek jubileuma a jószomszédság üzenetét erősítette
Magyarok vagyunk, magyarok maradunk”
– mondta köztársasági elnök a muravidéki eseményen, ahol a közösség megalakulásának 50., illetve a szervezet 35. évfordulóját ünnepelték. Nataša Pirc Musar méltatta a magyarországi szlovének kulturális örökségét és a közösségek közötti példamutató együttműködést. A jubileum egyszerre volt tiszteletadás és megerősítés: a két ország közös értékei és történelmi felelőssége továbbra is összeköti a határ két oldalán élő közösségeket.