Sulyok Tamás: A partnerség Szlovéniával három évtizede kötelez

Magyarország és Szlovénia több mint harmincéves partnersége ma is élő valóság, amelynek legerősebb kapcsa a két országban élő nemzeti közösség. Sulyok Tamás köztársasági elnök hangsúlyozta:

Sulyok Tamás magyar államfő Nataša Pirc Musar szlovén elnökkel (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

Több mint harmincéves kapcsolatunk során baráti viszonyt és szoros gazdasági partnerséget építettünk ki Szlovéniával.

Sulyok a szlovén elnökkel, Nataša Pirc Musarral közösen látogatták meg a rábavidéki szlovén kisebbséget és a muravidéki magyar közösséget. A kisebbségi önkormányzatok – az Országos Szlovén Önkormányzattól az MMÖNK-ig – évtizedek óta folytatnak összehangolt, értékteremtő munkát, amely példaértékű egész Európában. A két elnök a helyi vezetőktől első kézből ismerte meg a közösségek eredményeit, kérdéseit és kihívásait, miközben hangsúlyozták: a határmenti fejlesztések és a közös kulturális örökség fenntartása továbbra is kiemelt jelentőségű.