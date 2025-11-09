Sulyok Tamás: A Sándor-palota zongorája a fiatal zenészek szolgálatába áll

Sulyok Tamás köztársasági elnök a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy versenyzongorát adományozott a Weiner Leó Katolikus Zeneiskolának.
Sulyok Tamás: A zene mindannyiunkhoz szól, minden lelket megérint
Sulyok Tamás köztársasági elnök Kodály Zoltán örök érvényű gondolatát idézve hangsúlyozta:
A zene mindannyiunkhoz szól, minden lelket megérint.”
Sulyok Tamás a bejegyzésében kiemelte, hogy ma Magyarországon minden korosztály számára elérhető a magas színvonalú zeneoktatás, az alapfokú képzéstől egészen a mesterkurzusokig. A köztársasági elnök szerint ennek egyik kulcsa, hogy kiváló minőségű hangszerek álljanak a jövő zenészeinek rendelkezésére.
A magas szintű képzés egyik feltétele, hogy kiváló minőségű eszközök, hangszerek álljanak a leendő zenészek rendelkezésére. Ennek támogatására a Sándor-palota Steinway & Sons gyártmányú hangversenyzongoráját - egy haszonkölcsön szerződés keretében - a zeneművészképzés egyik legrégebbi központjának tartott Weiner Leó Katolikus Zeneiskola hallgatóinak szolgálatába állítottuk”
- írta Sulyok Tamás.
Az iskolába már meg is érkezett a hangszer és a hangversenyzongora elsőként Rohmann Imre nemzetközi hírű zongoraművész, a salzburgi Mozarteum professzora háromnapos mesterkurzusán szólalt meg. A kurzus zárásaként a fiatal növendékek gálakoncerten mutatták be tudásukat, amelyen az elnöki pár is részt vett.
A növendékek tehetségéről gálakoncertjükön feleségemmel, Zsuzsával személyesen is meggyőződhettünk. Köszönjük a csodálatos zenei élményt!”
- zárta bejegyzését a köztársasági elnök.