A színpad mellett is zúgott a Szabadság vándorai

A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen különleges pillanatot örökített meg Varga Attila, miközben felcsendült a Szabadság vándorai Radics Gigi és Curtis előadásában:

Szabadság vándorai (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Ének a színpad mellett is… Köszi Szabó Zsófi…”

– írta a videóhoz, amelyben látszik, ahogy Szabó Zsófi és Rákay Philip szinte ugyanazzal a lendülettel énekli Demjén Ferenc ikonikus dalát, mint a fellépők. A rendezvény egyik legfelszabadultabb és legemberibb pillanatává vált a közös éneklés, amely jól mutatja, milyen hangulatban zajlott a gyűlés. A dal újragondolt változata pedig – ahogy a videó is bizonyítja – nemcsak a színpadon, hanem mellette is erős üzenetet hordozott.