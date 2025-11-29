A színpad mellett is zúgott a Szabadság vándorai

Varga Attila, a TV2 műsorvezetője közösségi oldalán mutatta meg, hogyan zendült fel a Háborúellenes Gyűlésen a Szabadság vándorai újragondolt verziója. A videón nemcsak Radics Gigi és Curtis énekelnek a színpadon, hanem a háttérben Szabó Zsófi és Rákay Philip is teljes átéléssel csatlakoznak.
A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen különleges pillanatot örökített meg Varga Attila, miközben felcsendült a Szabadság vándorai Radics Gigi és Curtis előadásában:
Ének a színpad mellett is… Köszi Szabó Zsófi…”
– írta a videóhoz, amelyben látszik, ahogy Szabó Zsófi és Rákay Philip szinte ugyanazzal a lendülettel énekli Demjén Ferenc ikonikus dalát, mint a fellépők. A rendezvény egyik legfelszabadultabb és legemberibb pillanatává vált a közös éneklés, amely jól mutatja, milyen hangulatban zajlott a gyűlés. A dal újragondolt változata pedig – ahogy a videó is bizonyítja – nemcsak a színpadon, hanem mellette is erős üzenetet hordozott.
