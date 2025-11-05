Bevetésre készen – veszélyes szavak a Tisza Párt oldaláról

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője arról beszélt, hogy „bevetésre készen” kell állni, ha nem jön össze az általuk vágyott „rendszerváltás”. Szalay-Bobrovniczky szerint kijelentés világosan utal arra, hogy a pártban egyre nyíltabban vállalják az indulatot, a gyűlöletet és a fenyegetést mint politikai eszközt.
Indulat, gyűlölet van bennünk”
– hangzott el Ruszin-Szenditől.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint ez a fajta beszéd nem a demokráciát, hanem a polgárháborús hangulatot szolgálja.
A magyar emberek nem ezt akarják
Aki így beszél, az nem az országot akarja építeni, az hatalomra vágyik, és azt meg akarja szerezni bármi áron, hogy utána kit tudja, mire használja”
– figyelmeztetett a miniszter, hozzátéve, hogy a magyarok békét és kiszámíthatóságot akarnak, nem gyűlöletet, és főleg nem fegyveres fenyegetést.