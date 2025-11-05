Hírlevél

Rendkívüli

Kiderült, kik kísérik el Orbán Viktort Washingtonba – mutatjuk

Ruszin-Szendi Romulusz

Bevetésre készen – veszélyes szavak a Tisza Párt oldaláról

A volt vezérkari főnök kijelentései már nem csak botrányosak, hanem fenyegetőek is. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint ez a retorika veszélyes, és megmutatja, mire készül valójában a Ruszin-Szendi Romulusz által támogatott Tisza Párt.
Ruszin-Szendi RomuluszSzalay-Bobrovniczky Kristófpolgárháborúgyűlölet

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője arról beszélt, hogy „bevetésre készen” kell állni, ha nem jön össze az általuk vágyott „rendszerváltás”. Szalay-Bobrovniczky szerint kijelentés világosan utal arra, hogy a pártban egyre nyíltabban vállalják az indulatot, a gyűlöletet és a fenyegetést mint politikai eszközt. 

Szalay-Bobrovniczky
Szalay-Bobrovniczky szerint a volt vezérkari főnök polgárháborút vizionál
Fotó: Hatlaczki Balázs

Indulat, gyűlölet van bennünk” 

– hangzott el Ruszin-Szenditől.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint ez a fajta beszéd nem a demokráciát, hanem a polgárháborús hangulatot szolgálja.

„Mindenki be lesz vonultatva!” – Ruszin-Szendi háborús beszéde felrobbantotta a netet!

A magyar emberek nem ezt akarják

Aki így beszél, az nem az országot akarja építeni, az hatalomra vágyik, és azt meg akarja szerezni bármi áron, hogy utána kit tudja, mire használja”

– figyelmeztetett a miniszter, hozzátéve, hogy a magyarok békét és kiszámíthatóságot akarnak, nem gyűlöletet, és főleg nem fegyveres fenyegetést.

