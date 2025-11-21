„Ez egészen elképesztő. Meg kell állítani Európát. A francia vezérkar főnök arról beszél, hogy föl kell készülni Európának arra, hogy a fiainkat a háborúban elveszítsük” – mondta el Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pénteken.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország védelmi minisztere

Szalay-Bobrovniczky: Meg kell állítani Brüsszelt ezen az úton

A miniszter hozzátette: ez nem riogatás, ez a valóság. A francia vezérkar főnöke arról beszél, hogy a gyerekeink feláldozására fel kell készülni.

Szalay-Bobrovniczky hangsúlyozta:

Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt az európai őrületet megállítsuk, most még van idő, most még van lehetőség.

Kijelentette: ezért fontos a háborúellenes aláírásgyűjtés, ezért nagyon fontos az, hogy mire szavazunk 2026-ban. Hogyha itt egy olyan kormány lesz, ami amatőrök gyülekezete, akkor nekünk is ezen az úton kell menni és a mi fiainknak az elvesztésére is fel kell készülnünk

– szögezte le.