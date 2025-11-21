Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Link másolása
Vágólapra másolva!
A francia vezérkar főnöke már arról beszél, hogy föl kell készülni Európának arra, hogy a fiait a háborúban elveszíti. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter felhívta arra a figyelmet, a háborúpárti álláspont nem egyedi eset Európában, és ezért is fontos a háborúellenes aláírásgyűjtés és a jövő évi választás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovniczky KristófBrüsszelvezérkar főnökháborúEurópa

„Ez egészen elképesztő. Meg kell állítani Európát. A francia vezérkar főnök arról beszél, hogy föl kell készülni Európának arra, hogy a fiainkat a háborúban elveszítsük” – mondta el Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pénteken.

PAC 2025, CPAC Hungary , CPACHungary, CPAC Hungary 2025, CPAC Hungary 2025: itt a patrióták kora!, CPACHungary2025, CPAC2025, 2025.05.29., Szalay-Bobrovniczky Kristóf, SzalayBobrovniczkyKristóf, Magyarország védelmi minisztere
Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország védelmi minisztere
Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Szalay-Bobrovniczky: Meg kell állítani Brüsszelt ezen az úton

A miniszter hozzátette: ez nem riogatás, ez a valóság. A francia vezérkar főnöke arról beszél, hogy a gyerekeink feláldozására fel kell készülni.

Szalay-Bobrovniczky hangsúlyozta:

Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt az európai őrületet megállítsuk, most még van idő, most még van lehetőség.

Kijelentette: ezért fontos a háborúellenes aláírásgyűjtés, ezért nagyon fontos az, hogy mire szavazunk 2026-ban. Hogyha itt egy olyan kormány lesz, ami amatőrök gyülekezete, akkor nekünk is ezen az úton kell menni és a mi fiainknak az elvesztésére is fel kell készülnünk

– szögezte le.

Orbán Viktor: Meg kell akadályozni, hogy az európaiak belemeneteljenek a háborúba

A miniszter rámutatott: amit a francia vezérkarfőnök mondott, az nem egy elszigetelt eset, ezt mondják már a németek, ezt mondják az angolok, jelezte, jár NATO védelmi miniszteri értekezletekre és az európai uniós védelmi miniszteri értekezletekre is, ott is ez a hangulat.

„Meg kell állítani Brüsszelt ezen az úton, és egy Tisza nevű képződmény nem fogja tudni megállítani” 

– tette hozzá végezetül. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!