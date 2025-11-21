„Ez egészen elképesztő. Meg kell állítani Európát. A francia vezérkar főnök arról beszél, hogy föl kell készülni Európának arra, hogy a fiainkat a háborúban elveszítsük” – mondta el Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pénteken.
Szalay-Bobrovniczky: Meg kell állítani Brüsszelt ezen az úton
A miniszter hozzátette: ez nem riogatás, ez a valóság. A francia vezérkar főnöke arról beszél, hogy a gyerekeink feláldozására fel kell készülni.
Szalay-Bobrovniczky hangsúlyozta:
Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt az európai őrületet megállítsuk, most még van idő, most még van lehetőség.
Kijelentette: ezért fontos a háborúellenes aláírásgyűjtés, ezért nagyon fontos az, hogy mire szavazunk 2026-ban. Hogyha itt egy olyan kormány lesz, ami amatőrök gyülekezete, akkor nekünk is ezen az úton kell menni és a mi fiainknak az elvesztésére is fel kell készülnünk
– szögezte le.
A miniszter rámutatott: amit a francia vezérkarfőnök mondott, az nem egy elszigetelt eset, ezt mondják már a németek, ezt mondják az angolok, jelezte, jár NATO védelmi miniszteri értekezletekre és az európai uniós védelmi miniszteri értekezletekre is, ott is ez a hangulat.
„Meg kell állítani Brüsszelt ezen az úton, és egy Tisza nevű képződmény nem fogja tudni megállítani”
– tette hozzá végezetül.