Érkezik a Magyar Honvédség legújabb gépmadara, a KC-390 szállítórepülőgép. Ezzel a példánnyal teljes lesz a flottánk, amely a Magyar Honvédség nagy képességnövekedését jelenti – mondta el Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook videó bejegyzésében.
Szalay-Bobrovniczky KristófflottaSárkányok Kabul felettKC 390

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter azzal kezdte bejegyzését, hogy aki nem láétta még a Sárkányok Kabul felett című filmet, annak már csak azért is érdemes megnézni, mert szerepel benne a KC 390-es szállító repülőgép, ugyanaz a típus érkezik Portugália érintésével Brazíliából Magyarországra.

Újonnan megalakult ejtőernyős század katonái ejtőernyős ugrást hajtanak végre a KC-390 katonai szállító repülőgépből több körben az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlaton Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A gép egy közepes szállító-repülőgép, ezzel a példánnyal teljes lesz a magyar haderő repülőgép flottája, amely a Magyar Honvédség nagy képességnövekedését jelenti – tette hozzá.

„Tartsanak velem Kecskemétre, majd a gépet is megmutatjuk”

– hívta fel a figyelmet a miniszter a közelgő gépbemutatóra.

 

