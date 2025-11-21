Megérkezett a kecskeméti repülőbázisra a második magyar KC-390 katonai szállítórepülőgép

A katonai szállítógép fogadásán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta: az elmúlt néhány év a légierő éve is volt. A honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként tavaly ősszel megérkezett az első, KC-390 Millennium 610-es számú katonai szállítógép Kecskemétre, és most a 611-es számú repülőgép is.

Szalay-Bobrovniczky: A Magyar Honvédség új képességekkel lett gazdagabb

Fotó: Facebok/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A két gép „egymás testvéreként” fog a kecskeméti légibázison nagyon fontos szolgálatot tenni – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy ez a fajta szállítóképesség hiányzott a magyar légierő arzenáljából, de most már ez is rendelkezésre áll.

Elmondta: néhány nappal ezelőtt újabb három L-39 Skyfox harcászati kiképző repülőgép is érkezett Kecskemétre.

„Még nem teljes a flotta, de folyamatosan növekszik a számuk”

– tette hozzá.

A Magyar Honvédség ezzel olyan képességet vett át, amely a hatékonyságot, a gyors reagálást és a nemzeti erőt szolgálja.

Amikor Brüsszel háborús nyomást gyakorol, akkor a haderőfejlesztés eredményei méginkább felértékelődnek.

„A béke megőrzéséhez erő kell – mi tovább építjük ezt az erőt!”

– tette hozzá a miniszter.