Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Olyan katonai erőt építünk, amely képes fegyverrel is megvédeni Magyarország határait

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kedden Győrben, a nyugat-dunántúli régió nyugállományú katonáinak találkozóján beszélt a Magyar Honvédség fejlesztési irányairól.

Győrben, a nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok találkozóján Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta: Magyarország célja, hogy olyan haderőt építsen, amely képes önállóan is garantálni az ország biztonságát. A miniszter szerint „a békéhez erő kell”, és a honvédség átfogó fejlesztése ennek a politikának a része. Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a magyar kormány célja világos: a béke megőrzése, de ehhez erőre is szükség van

Magyarország olyan katonai erőt épít, amely lehetővé teszi az ország határainak fegyveres védelmét, hiszen ez a magyar emberek biztonságának végső garanciája. A békepolitikánk ernyője alatt nekünk is szükségünk van egy erős hadseregre, mert a békéhez erő kell”

- fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy a magyar honvédség megújítása 2015-ben indult, és azóta „visszavonhatatlanul hatalmas lépéseket tett előre”.

Szalay-Bobrovniczky élesen bírálta az Európai Unió felelőtlen vezetőit, akik szerinte továbbra is „az Egyesült Államok béketeremtő szándékainak gyengítésével, pénzzel, fegyverrel és ne adj’ Isten katonával fűtik tovább a katonailag nyerhetetlen konfliktust egy atomhatalommal szemben”. Mint mondta, Magyarország számára, mint közvetlenül a háború szomszédságában élő ország számára, mindenáron el kell kerülni, hogy belesodródjon a háborúba.

A honvédelmi miniszter részletesen ismertette a haderőfejlesztés eredményeit is:

A szárazföldi erőknél lényegében minden nagyvasat kicseréltünk. A Leopard-harckocsik flottája a napokban teljes lesz,

folyamatosan érkeznek a Lynxek,

jövőre pedig elindul a Tátra-program, amely a tehergépjárművek területén hoz nagy változást.

A légierő kiváló, magas minőségű új eszközökkel bővült.”

Hangsúlyozta, hogy a modern haderő nemcsak technikai kérdés:

Az eszközök önmagukban nem sokat jelentenek, ha nincsen megfelelő kiképzés, karbantartás és eljárásrend.”



A humánerőforrás-fejlesztés kapcsán kiemelte:

Egy professzionális, ütőképes és hadra fogható honvédség működik ma Magyarországon, ahol a parancsnokok közvetlenül értékelik beosztottaik teljesítményét, és ezáltal erősödik a fegyelem és a bajtársi közösség.”

Szalay-Bobrovniczky emlékeztetett, hogy Magyarország már egy évvel korábban teljesítette a NATO-vállalását, vagyis GDP-jének 2 százalékát védelemre fordítja, és a hágai csúcson már a 3,5 százalékos arány elérését is célul tűzte ki.