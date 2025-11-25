Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Olyan katonai erőt építünk, amely képes fegyverrel is megvédeni Magyarország határait

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kedden Győrben, a nyugat-dunántúli régió nyugállományú katonáinak találkozóján beszélt a Magyar Honvédség fejlesztési irányairól.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a magyar kormány célja világos: a béke megőrzése, de ehhez erőre is szükség van
Magyarország olyan katonai erőt épít, amely lehetővé teszi az ország határainak fegyveres védelmét, hiszen ez a magyar emberek biztonságának végső garanciája. A békepolitikánk ernyője alatt nekünk is szükségünk van egy erős hadseregre, mert a békéhez erő kell”
- fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy a magyar honvédség megújítása 2015-ben indult, és azóta „visszavonhatatlanul hatalmas lépéseket tett előre”.
Szalay-Bobrovniczky élesen bírálta az Európai Unió felelőtlen vezetőit, akik szerinte továbbra is „az Egyesült Államok béketeremtő szándékainak gyengítésével, pénzzel, fegyverrel és ne adj’ Isten katonával fűtik tovább a katonailag nyerhetetlen konfliktust egy atomhatalommal szemben”. Mint mondta, Magyarország számára, mint közvetlenül a háború szomszédságában élő ország számára, mindenáron el kell kerülni, hogy belesodródjon a háborúba.
A honvédelmi miniszter részletesen ismertette a haderőfejlesztés eredményeit is:
A szárazföldi erőknél lényegében minden nagyvasat kicseréltünk.
- A Leopard-harckocsik flottája a napokban teljes lesz,
- folyamatosan érkeznek a Lynxek,
- jövőre pedig elindul a Tátra-program, amely a tehergépjárművek területén hoz nagy változást.
- A légierő kiváló, magas minőségű új eszközökkel bővült.”
Hangsúlyozta, hogy a modern haderő nemcsak technikai kérdés:
Az eszközök önmagukban nem sokat jelentenek, ha nincsen megfelelő kiképzés, karbantartás és eljárásrend.”
A humánerőforrás-fejlesztés kapcsán kiemelte:
Egy professzionális, ütőképes és hadra fogható honvédség működik ma Magyarországon, ahol a parancsnokok közvetlenül értékelik beosztottaik teljesítményét, és ezáltal erősödik a fegyelem és a bajtársi közösség.”
Szalay-Bobrovniczky emlékeztetett, hogy Magyarország már egy évvel korábban teljesítette a NATO-vállalását, vagyis GDP-jének 2 százalékát védelemre fordítja, és a hágai csúcson már a 3,5 százalékos arány elérését is célul tűzte ki.
A miniszter külön kitért a nyugállományú katonák megbecsülésére is:
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden eddigi rekreációs, szociális és kegyeleti gondoskodás megmaradjon.”
Elmondta, hogy jövőre elindítanak egy kommunikációs programot, amelynek keretében minden idős vagy nyugdíjas katonát legalább negyedévente felkeres a honvédség. Egy új mobilalkalmazás révén a veteránok is igénybe vehetik az aktív katonáknak járó kedvezményeket, és megduplázzák az idősek otthonában történő elhelyezés pénzügyi támogatását.
A jelenlegi állományról szólva hozzátette:
Februárban meg fogják kapni az arra jogosultak a hathavi fegyverpénzt, mert aki ma szolgálatot teljesít, az megérdemli az anyagi és erkölcsi megbecsülést.”
Szalay-Bobrovniczky végül hangsúlyozta: az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlat megmutatta, hogy a Magyar Honvédség képes gyorsan, összehangoltan és hatékonyan reagálni bármilyen kihívásra.
A békéhez erő kell, és mi azon dolgozunk, hogy ez az erő a magyar emberek biztonságát szolgálja.”
- zárta beszédét a honvédelmi miniszter.