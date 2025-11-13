Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A honvédségi nyugállományúak is megkapják a 14. havi nyugdíjat

Hírlevél

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
A nyugállományú katonák sem maradnak ki! Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. Jövő februárban minden érintett a nyugdíja mellett megkapja a 13. havi nyugdíját és a 14. havi nyugdíj egyheti összegét. Míg a Tisza Párt elvenné, mi inkább hozzáadunk. Megbecsüljük az előttünk járó generációkat! – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Szalay-Bobrovniczky Kristófhonvédségi14. havi nyugdíjnyugállományúnyugdíjas

A kormány döntése értelmében a honvédségi nyugállományúakat is megilleti a 14. havi nyugdíj, amely a társadalmi megbecsülés és az állami elismerés jele mindazok iránt, akik aktív szolgálatuk során a haza védelméért dolgoztak – emelte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: Facebook)

A 14. havi nyugdíj bevezetése fokozatosan, több lépcsőben történik. 2026 februárjában minden nyugdíjas megkapja a rendes havi nyugdíját, a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj egy heti – egynegyednyi – összegét, és az ezt követő években a juttatás fokozatosan növekszik, amíg a teljes összeg be nem épül a kifizetések rendjébe

– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter.

A juttatásokat a Magyar Államkincstár közreműködésével, a megszokott ütemezés szerint folyósítják, biztosítva, hogy minden jogosult időben megkapja a támogatást.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf megmutatja a valóságot Libanonban

 

