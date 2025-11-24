Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Tisza Párt túl baloldali és veszélyes a magyar emberekre

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy a Tisza Párt újabb tagjai és szakértői egyaránt a háborúpárti álláspontot képviselik.

A honvédelmi miniszter Makóra indulva videós üzenetben figyelmeztetett arra, hogy újabb bizonyítékok mutatják, a Tisza Párt baloldaliságát és háborúpártiságát. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a Tisza párt szakértői és támogatói ismét a fegyveres konfliktus folytatása mellett érvelnek, ami veszélyt jelent Magyarország békéjére és biztonságára. Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A magyar embereknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a Tisza Párt egyértelműen a brüsszeli háborús tervek folytatását szolgálja

A régi lemez új borítóval. Újabb bizonyíték, hogy a Tisza párt túl baloldali és túlságosan veszélyes a magyar emberekre!”

- mondta a miniszter és példaként említette Ruszin-Szendi Romuluszt, akit „erőszakos, kardcsörtető, ukránpárti nyilatkozatai” miatt veszélyesnek nevezett, valamint Telkes Andrást, az Információs Hivatal korábbi tábornokát, aki a baloldali kormányok idején szolgált, és jelenleg a Tisza Párt szakértői köréhez tartozik.

Szalay-Bobrovniczky felhívta a figyelmet Telkes András Népszavában megjelent interjújára is, amelyben a volt hírszerző tiszt azt állította, hogy aki az amerikai béketervet támogatja és diplomáciai úton akar békét elérni, az:

Moszkva érdekeit szolgálja”.

A honvédelmi miniszter szerint ez a kijelentés jól mutatja, hogy a Tisza Párt köreiben egyre több olyan hang jelenik meg, amely a háború folytatását, a fegyver- és pénzügyi támogatás növelését szorgalmazza.

Egy bolond százat csinál”

- fogalmazott Szalay-Bobrovniczky, hozzátéve, hogy a Tisza Párt újabb szereplői ugyanazt a háborúpárti logikát követik, amit korábban a baloldal képviselt.

A miniszter szerint mindez nem véletlen, és a magyar embereknek tisztában kell lenniük azzal, hogy „a Tisza Párt nem árulhat zsákbamacskát”, mivel a politikai irányvonala egyértelműen a brüsszeli háborús tervek folytatását szolgálja.

A videós bejegyzése végén Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról is beszélt, hogy úton van Makóra, ahol a helyiekkel személyesen fog beszélni Brüsszel háborús terveiről.

Úton vagyunk Makóra, ahol találkozni fogunk a magyar emberekkel és beszélgetünk velük arról, hogy miért szükséges megállítanunk Brüsszel háborús terveit”

- mondta a honvédelmi miniszter.