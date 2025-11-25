Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Makón egyértelművé tette: az Európai Unió szövetségeseket toboroz a háborús készülődéséhez, és szerinte ebben a Tisza Párt lett az első magyar partner:

Szalay-Bobrovniczky Kristófot a makóiak leginkább a háborús veszély elkerüléséről kérdezték (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)

Brüsszel háborús terveket sző, és ehhez most megtalálta a magyarországi szövetségesét is.”

Szalay-Bobrovniczky szerint Ursula von der Leyen újabb, jelentős összegeket kér Ukrajnának, miközben az európai vezetők nyíltan beszélnek hadseregépítésről, sorkatonaságról és háborús helyzetekről. A miniszter szerint a brüsszeli politikusok intézkedései is egyetlen irányba mutatnak: komoly forrásokat akarnak megmozgatni a háborús projekt érdekében – ezek egy részét az európai polgárok befizetéseiből, más részét a zárolt orosz vagyonok elvételével teremtenék elő. Mindehhez szerinte Magyarországnak határozottan nemet kell mondania, szövetségben olyan országokkal, mint Szlovákia, Csehország vagy az Egyesült Államok.