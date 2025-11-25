Hírlevél

Titkos béketárgyalás kezdődött – eldőlhet az ukrajnai háború sorsa

Irányt váltott a 3I/ATLAS? Döbbenetes kijelentést tett a Harvard fizikusa

A honvédelmi miniszter szerint Brüsszel háborús terveihez Magyarországon a Tisza Párt állt be szövetségesnek. Szalay-Bobrovniczky Kristóf makói látogatásán úgy fogalmazott: „ismét a kis Magyarországnak jutott egy nagy feladat”.
Szalay-Bobrovniczky KristófBrüsszelTisza Pártháborús készülődésUkrajna

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Makón egyértelművé tette: az Európai Unió szövetségeseket toboroz a háborús készülődéséhez, és szerinte ebben a Tisza Párt lett az első magyar partner:

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristófot a makóiak leginkább a háborús veszély elkerüléséről kérdezték (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)

Brüsszel háborús terveket sző, és ehhez most megtalálta a magyarországi szövetségesét is.”

Szalay-Bobrovniczky szerint Ursula von der Leyen újabb, jelentős összegeket kér Ukrajnának, miközben az európai vezetők nyíltan beszélnek hadseregépítésről, sorkatonaságról és háborús helyzetekről. A miniszter szerint a brüsszeli politikusok intézkedései is egyetlen irányba mutatnak: komoly forrásokat akarnak megmozgatni a háborús projekt érdekében – ezek egy részét az európai polgárok befizetéseiből, más részét a zárolt orosz vagyonok elvételével teremtenék elő. Mindehhez szerinte Magyarországnak határozottan nemet kell mondania, szövetségben olyan országokkal, mint Szlovákia, Csehország vagy az Egyesült Államok. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Tisza Párt túl baloldali és veszélyes a magyar emberekre

Brüsszel tervei és a makói találkozó üzenete

Szalay-Bobrovniczky arról is beszélt, hogy Makón erős visszajelzéseket kapott: a makóiak a Tisza Párt vergődése helyett inkább arról kérdezték, hogyan tud Magyarország kimaradni a konfliktusból – és milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy ne sodródjunk bele mások háborújába.

A miniszter úgy fogalmazott: 

A makoládé és a helyi kézműves csokoládé mellé egy nagyon jól sikerült estét is hazaviszek. Köszönöm a makóiaknak, nagyszerű beszélgetés volt. Folytatjuk az országjárást – a békéhez erő kell, tovább dolgozunk.”

