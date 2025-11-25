Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Makón egyértelművé tette: az Európai Unió szövetségeseket toboroz a háborús készülődéséhez, és szerinte ebben a Tisza Párt lett az első magyar partner:
Brüsszel háborús terveket sző, és ehhez most megtalálta a magyarországi szövetségesét is.”
Szalay-Bobrovniczky szerint Ursula von der Leyen újabb, jelentős összegeket kér Ukrajnának, miközben az európai vezetők nyíltan beszélnek hadseregépítésről, sorkatonaságról és háborús helyzetekről. A miniszter szerint a brüsszeli politikusok intézkedései is egyetlen irányba mutatnak: komoly forrásokat akarnak megmozgatni a háborús projekt érdekében – ezek egy részét az európai polgárok befizetéseiből, más részét a zárolt orosz vagyonok elvételével teremtenék elő. Mindehhez szerinte Magyarországnak határozottan nemet kell mondania, szövetségben olyan országokkal, mint Szlovákia, Csehország vagy az Egyesült Államok.
Brüsszel tervei és a makói találkozó üzenete
Szalay-Bobrovniczky arról is beszélt, hogy Makón erős visszajelzéseket kapott: a makóiak a Tisza Párt vergődése helyett inkább arról kérdezték, hogyan tud Magyarország kimaradni a konfliktusból – és milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy ne sodródjunk bele mások háborújába.
A miniszter úgy fogalmazott:
A makoládé és a helyi kézműves csokoládé mellé egy nagyon jól sikerült estét is hazaviszek. Köszönöm a makóiaknak, nagyszerű beszélgetés volt. Folytatjuk az országjárást – a békéhez erő kell, tovább dolgozunk.”