Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Irány a Pentagon!

Irány a Pentagon! Az Egyesült Államok a védelem és a biztonság terén az egyik legfontosabb stratégiai partnerünk. Hazánk védelme érdekében a célunk, hogy ennek a partnerségnek új lendületet adjunk! – mondta a honvédelmi miniszter.
Úton vagyunk a Pentagonba – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, majd hozzátette:

Hamarosan a világ legnagyobb védelmi központjába érkezünk majd meg, ahol arról fogunk tárgyalni, hogy a most új alapokra kerülő stratégiai amerikai-magyar kapcsolatok védelmi aspektusait hogyan fognak a jövőben működni. A mostani Trump-adminisztrációt megelőző demokrata vezetésű Biden-adminisztráció minden módon akadályozta a szuverén nemzeti Magyarország fejlődését, védelmi, katonai és közös hadfelszerelési kérdésekről fogunk tárgyalni. Békéhez erő kell, folytatjuk a munkát itt Washingtonban

– mondta a honvédelmi miniszter.

