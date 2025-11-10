Hírlevél

A történelmi jelentőségű Orbán–Trump-csúcstalálkozó után a magyar kormány a Közel-Kelet felé fordul. Ezt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter jelentette be, aki Libanonba indult, hogy ott szolgáló magyar békefenntartókkal találkozzon, és humanitárius segítséget is átadjon a térségben.
Szalay-Bobrovniczky KristófLibanonmagyar békefenntartó

Alig értünk haza a történelminek is mondható Orbán-Trump találkozóról, újra úton vagyunk - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett videójában, hozzátéve, hogy a washingtoni sikerek után most a Közel-Keletre utazik a magyar delegáció.

A történelmi jelentőségű Orbán–Trump-csúcstalálkozó után a magyar kormány a Közel-Kelet felé fordul. Ezt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter jelentette be, aki Libanonba indult, hogy ott szolgáló magyar békefenntartókkal találkozzon, és humanitárius segítséget is átadjon a térségben.

A miniszter elmondta:

Ez alkalommal Libanonba megyünk, a Közel-Keletre, ahol Magyarország elkötelezetten hosszú évek óta jelen van a régióban. Magyar békefenntartók szolgálnak, velük is találkozunk. Emellett humanitárius segítséget is viszünk Libanonba.”

 

