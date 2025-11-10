A történelmi jelentőségű Orbán–Trump-csúcstalálkozó után a magyar kormány a Közel-Kelet felé fordul. Ezt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter jelentette be, aki Libanonba indult, hogy ott szolgáló magyar békefenntartókkal találkozzon, és humanitárius segítséget is átadjon a térségben.

Alig értünk haza a történelminek is mondható Orbán-Trump találkozóról, újra úton vagyunk - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett videójában, hozzátéve, hogy a washingtoni sikerek után most a Közel-Keletre utazik a magyar delegáció. Fotó: Facebook Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Libanonban magyar békefenntartó katonák szolgálnak A miniszter elmondta: Ez alkalommal Libanonba megyünk, a Közel-Keletre, ahol Magyarország elkötelezetten hosszú évek óta jelen van a régióban. Magyar békefenntartók szolgálnak, velük is találkozunk. Emellett humanitárius segítséget is viszünk Libanonba."

