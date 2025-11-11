Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Védelmi együttműködési megállapodást írt alá Magyarország és Libanon

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Bejrútban tárgyalt libanoni kollégájával, és a találkozón egy új védelmi együttműködési megállapodást is aláírtak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter libanoni látogatása során együttműködési megállapodást írt alá a libanoni védelmi tárca vezetőjével. Fotó: Facebook

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Közel-Kelet biztonsága nem csupán regionális kérdés, hanem magyar és európai érdek is

A Közel-Kelet biztonsága nagyon lényeges a magyaroknak, hiszen az illegális migráción és a terrorizmuson keresztül olyan veszélyek leselkednek Magyarországra és Európára, amelyeket mindenképpen kezelni kell”

- hangsúlyozta a tárcavezető.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf felidézte, hogy Magyarország már hosszú ideje óta aktív szereplője a térség stabilitásának.

Magyarország régóta aktív szereplője a régiónak, hiszen 2006 óta ENSZ-keretek között magyar békefenntartó katonák vannak jelen Libanon déli részében. Erről is tárgyaltam védelmi miniszter kollégámmal”

- mondta a miniszter, kiemelve azt is, hogy a találkozó különös jelentőséggel bír, mivel idén hatvan éve, hogy Magyarország és Libanon felvette egymással a diplomáciai kapcsolatokat.

Hatvan évvel ezelőtt vette fel a diplomáciai kapcsolatot Libanon és Magyarország. Ez is egy jó alkalmat biztosított arra, hogy egy együttműködési megállapodást írjunk alá a két védelmi minisztérium között, amely megteremti az alapját ennek a régió szempontjából nagyon fontos országnak a stabilitásához”

- hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hozzátéve, hogy a magyar-libanoni védelmi megállapodás célja az, hogy Magyarország továbbra is aktívan hozzájáruljon a közel-keleti béke megőrzéséhez, valamint megerősítse a honvédelmi és humanitárius együttműködést Libanonnal - erősítve ezzel Európa és Magyarország biztonságát is.