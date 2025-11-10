Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország nemcsak szavakban, hanem tettekben is segít

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán arról számolt be, hogy megérkezett Bejrútba a magyar kormány legújabb humanitárius segélyszállítmánya.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter bejelentette, hogy a magyar kormány humanitárius segélyt juttatott el Libanonba, ezzel is támogatva a közel-keleti ország stabilitásáért küzdő fegyveres erőket. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a Közel-Kelet békéje Európa és Magyarország békéjének is záloga. Fotó: Facebook

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország elkötelezett a béke és a stabilitás támogatása mellett

Magyarország nemcsak szavakban, hanem tettekben is segít!”

- fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf Bejrútba érkezve.

A honvédelmi miniszter elmondta, hogy a libanoni hadsereg képviselőinek hat raklapnyi konzervet adtak át, amelyet a magyar kormány a libanoni fegyveres erők támogatására ajánlott fel.

Megérkeztünk Bejrútba, ahol rögtön a fogadásunkra ideérkezett hadsereg képviselőinek átadtuk azt a hat raklapnyi konzervet, amelyet a libanoni fegyveres erők támogatására humanitárius segélyként küldött a magyar kormány.”

- mondta a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky hangsúlyozta, hogy Libanonban a lakosság helyzete az elmúlt években egyre rosszabb.

Libanon helyzete az elmúlt években tovább romlott, súlyos rakétatámadások és egyéb olyan harccselekmények történtek, amelyek tovább szegényítették az országot, és a rend és a stabilitás őreként működő libanoni fegyveres erők helyzetét is nagyban rontották”

- mondta a honvédelmi miniszter, aki hangsúlyozta uyganakkor azt is, hogy Magyarország következetesen támogatja a Közel-Kelet békéjét, hiszen az nemcsak regionális, hanem európai és magyar biztonsági érdek is.

A Közel-Kelet békéje, az Európa és Magyarország békéje is.”

- zárta bejegyzését Szalay-Bobrovniczky Kristóf.