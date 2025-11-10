Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország nemcsak szavakban, hanem tettekben is segít

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán arról számolt be, hogy megérkezett Bejrútba a magyar kormány legújabb humanitárius segélyszállítmánya.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország elkötelezett a béke és a stabilitás támogatása mellett
Magyarország nemcsak szavakban, hanem tettekben is segít!”
- fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf Bejrútba érkezve.
A honvédelmi miniszter elmondta, hogy a libanoni hadsereg képviselőinek hat raklapnyi konzervet adtak át, amelyet a magyar kormány a libanoni fegyveres erők támogatására ajánlott fel.
Megérkeztünk Bejrútba, ahol rögtön a fogadásunkra ideérkezett hadsereg képviselőinek átadtuk azt a hat raklapnyi konzervet, amelyet a libanoni fegyveres erők támogatására humanitárius segélyként küldött a magyar kormány.”
- mondta a miniszter.
Szalay-Bobrovniczky hangsúlyozta, hogy Libanonban a lakosság helyzete az elmúlt években egyre rosszabb.
Libanon helyzete az elmúlt években tovább romlott, súlyos rakétatámadások és egyéb olyan harccselekmények történtek, amelyek tovább szegényítették az országot, és a rend és a stabilitás őreként működő libanoni fegyveres erők helyzetét is nagyban rontották”
- mondta a honvédelmi miniszter, aki hangsúlyozta uyganakkor azt is, hogy Magyarország következetesen támogatja a Közel-Kelet békéjét, hiszen az nemcsak regionális, hanem európai és magyar biztonsági érdek is.
A Közel-Kelet békéje, az Európa és Magyarország békéje is.”
- zárta bejegyzését Szalay-Bobrovniczky Kristóf.