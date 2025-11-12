Szalay-Bobrovniczky Kristóf megmutatja a valóságot Libanonban

A Shamrock Bázison állomásozik az a magyar katonai különítmény, amely az ír zászlóalj részeként az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) idetelepített békefenntartó erőinek szolgálatteljesítő része – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videójában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Libanonban (Fotó: MH)

A honvédelmi miniszter hozzátette:

Elképesztően érdekes és történelmileg is hihetetlen helyen vagyunk. Néhány kilométerre tőlünk délre ott található az izraeli határ, amire itt úgy szoktak hivatkozni, hogy Blue Line az a vonal, amit az ENSZ erőfelügyelet alatt tartanak. Mögötte Izrael található. Az izraeli katonai erő is komoly felvonuló állománnyal van jelen. A magyar katona itt is vitézül és büszkén helytáll, öregbítve ezzel a Magyar Honvédség hírnevét és tekintélyét. Azért is fontos, hogy személyesen jöttem el, hogy a jelentések mögött lássam a valóságot. Lássam azt, hogy amikor 2024 év végén az izraeli gyakorlatilag háború zajlott, és olvastuk a jelentésekben, hogy a magyar katonák táboron belül biztonságban, de azon kívül nagyon nagymértékű veszélynek vannak kitéve, és időnként az óvóhelyre mentek, akkor pontosan itt mi történik? – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videójában.