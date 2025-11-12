Hírlevél

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a Tisza Párt politikusai Brüsszel kottájából játszanak, miközben a magyar kormány a rezsicsökkentés megvédésén és a nemzeti szuverenitás megerősítésén dolgozik. A miniszter a Facebookon azt írta: a Trump–Orbán-találkozó történelmi siker volt, amely pénzügyi védelmet is jelent Magyarországnak.
Szalay-Bobrovniczky KristófTrump-Orbán-csúcsOrbán-Trump-csúcsminiszter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter éles hangvételű Facebook-bejegyzésben bírálta a Tisza Párt politikusait, akik szerinte „Brüsszel kottájából játszanak, a magyar érdek képviseletét pedig hírből sem ismerik”.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Trump–Orbán találkozó történelmi siker volt Fotó: SAUL LOEB / AFP
A miniszter azt írta: 

a Tisza Párt nem tudja megemészteni, hogy Orbán Viktor és a magyar delegáció tárgyalása Donald Trumppal nemcsak történelmi jelentőségű, hanem hatalmas siker is volt.

„A haza sikere az ő kudarcuk – mert nem Magyarországért, hanem Brüsszel kegyeiért dolgoznak” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hozzátéve, hogy a Tisza Párt újabb hazugságokat terjeszt a magyar–amerikai megállapodásról.

A politikus szerint az eredmények egyértelműek:
„Megvédtük a rezsicsökkentést, hiszen megszűntek az amerikai szankciók. Pénzügyi védőpajzsot kapunk a brüsszeli támadásokkal szemben. Folytatjuk a békepárti munkát.”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint ezzel szemben a Tisza Párt Brüsszel megbízásából támadja ezeket az eredményeket. „Kollár Kinga óta tudjuk, amikor a magyaroknak rossz, a Tisza Pártnak jó.”

Bejegyzése végén a miniszter arról írt, hogy a jövő tavaszi választásokon ismét megmutatják: nem kérnek a brüsszeli bábokból, és megvédik Magyarország szuverenitását.

 

