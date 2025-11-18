Szalay-Bobrovniczky Kristóf: SZÉP-kártya-juttatást kapnak a honvédség alkalmazottai

Nettó 120 ezer forint értékű SZÉP-kártya-juttatást kapnak a honvédelmi alkalmazottak – adta hírül az MTI. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán számolt be a juttatás részleteiről.

Kiemelt fontosságú, hogy megbecsüljük a honvédelmi alkalmazottak álozatos munkáját és kitartását - jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter

Fotó: Illusztráció: HM/MTI

A honvédelmi tárca a 2025-ben, még az ünnepek előtt egyszeri, legfeljebb nettó 120 ezer forint értékű SZÉP-kártya-juttatást biztosít mindazoknak, akiknek szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti munkaviszonya 2025. augusztus 1-jén fennállt, és 2025. november 18-án, a rendelet hatálybalépésekor is fennáll

– jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hozzátéve, hogy a juttatással a honvédelmi minisztérium a megbecsülését szeretné kifejezni a mindazoknak, akik a haza szolgálatát felelősséggel és hivatástudattal látják el.

A nyugállományú katonák sem maradnak ki! Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. Jövő februárban minden érintett a nyugdíja mellett megkapja a 13. havi nyugdíját és a 14. havi nyugdíj egyheti összegét. Míg a Tisza Párt elvenné, mi inkább hozzáadunk. Megbecsüljük az előttünk járó generációkat! – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A részletekért kattintson az Origóra!