Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Tisza Pártnál a káosz az úr

A Tisza Pártnál a káosz az úr. A kiszivárgott informatikus beszélgetések alapján a Tiszánál már október eleje óta tudják, hogy az összes adat idegen kezekbe került. Hallgattak róla, nem tettek semmit – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:
Most össze-vissza hazudoznak, miközben 200 ezer magyar ember adatával bántak felelőtlenül. Emiatt egy háborúban álló ország megszerezhette ezeket az adatokat. Felelősségvállalás helyett pedig ismét másokra mutogatnak. A Tisza Párt adatszivárgási botrányáról is beszélgettünk Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával
– zárta a honvédelmi miniszter a Facebook-bejegyzését.
