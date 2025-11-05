Hírlevél

Kiszivárgott: erről tárgyal Orbán Viktor és Trump Washingtonban

Feszült pillanatok Ukrajnában: Angelina Jolie testőrét besorozták a frontra

Tisza Párt

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Tisza Pártnál a káosz az úr

A kiszivárgott informatikus beszélgetések alapján a Tiszánál már október eleje óta tudják, hogy az összes adat idegen kezekbe került. Hallgattak róla, nem tettek semmit – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Facebook-bejegyzésében.
Tisza PártTisza-adatbotránySzalay-Bobrovniczky KristófOrbán Balázs

A Tisza Pártnál a káosz az úr. A kiszivárgott informatikus beszélgetések alapján a Tiszánál már október eleje óta tudják, hogy az összes adat idegen kezekbe került. Hallgattak róla, nem tettek semmit – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:

Most össze-vissza hazudoznak, miközben 200 ezer magyar ember adatával bántak felelőtlenül. Emiatt egy háborúban álló ország megszerezhette ezeket az adatokat. Felelősségvállalás helyett pedig ismét másokra mutogatnak. A Tisza Párt adatszivárgási botrányáról is beszélgettünk Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával

– zárta a honvédelmi miniszter a Facebook-bejegyzését.

