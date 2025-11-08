Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Új fejezet kezdődött a magyar–amerikai védelmi kapcsolatokban

A pénteki Orbán–Trump-találkozóval párhuzamosan Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Pentagonban folytatott tárgyalásokat, melynek eredményeiről közösségi oldalán osztott meg egy videót.

Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A honvédelmi miniszter kifejtette, hogy a korábbi amerikai kormányzati adminisztráció számtalan gátat helyezett a kétoldalú kapcsolatok közé, mely a védelem kérdéseit is érintette.

Magyarország számos olyan lehetőségtől esett el, amely komoly amerikai technológiát is tartalmazott”

– hívta fel a figyelmet a szomorú tényre Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Ez az akadály azonban már elhárult, a két ország vezetője abban egyezett meg, hogy a továbbiakban

a védelem és a védelemipar tekintetében szorosan együtt fogunk működni.”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kifejtette, hogy tárgyalásai a Pentagonban is arra irányultak, hogy hogyan tudják ezt mindennapi konkrét megállapodásokra fordítani.

A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!”

– zárta szavait a honvédelmi miniszter.