Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A magyarok pénze is Zelenszkij oligarcháinak arany vécéin végezné

58 perce
Olvasási idő: 2 perc
Amíg az ukrán elnök folyamatosan nyugati segítségért könyörög, az így kapott milliárdos segélyek arany vécére és dollár hegyekre mennek.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Erre költenék a magyarok pénzét is?! – tette fel a kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristóf, miután kiderült, az ukrán háborús maffiának még arany vécére is telik, hála a nyugati segélyeknek.

A honvédelmi miniszter szerint

 vérlázító és felháborító az, hogy miközben Zelenszkij háborús helyzetben folyamatosan nyugati segítségért könyörög, az így kapott milliárdos segélyek arany vécére és dollár hegyekre mennek.”

– Az sem titok, hogy a magyaroknak járó pénzt Brüsszel Ukrajnának adná. Mi ezt nem fogjuk hagyni! Jövő tavasszal erről is dönteni fognak a magyarok – jelezte a politikus.

 

