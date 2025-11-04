1956 hősei megmutatták, hogy a szabadságvágy nem törölhető el. Azért bármekkora túlerővel szemben ki kell állni – mondta el Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minszter keddi közösségi média bejegyzésében.

Szalay-Bobrovniczky: A szabadság törékeny, nem magától értetődik

Fotó: Facebok/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky: Ez most a tét

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy amikor hazánk szuverenitása a tét, emlékeztessen minket:

„A szabadságért nem elég egyszer megküzdeni, minden nemzedéknek újra meg kell védeni azt.”

Mint korábban megírtuk, 1956. október 23-tól fegyveres szabadságharc bontakozott ki

a kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen.

A forradalom sorsát a november 4-i szovjet invázió pecsételte meg. Hajnalban az ország egész területén megindult a katonai megszállás. Magyarország kormánya 2013-ban nyilvánította nemzeti gyásznappá november 4-t.