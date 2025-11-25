Hírlevél

A honvédelmi miniszter szerint a Tisza Párt „konvergenciaprogramja” valójában egy újabb baloldali megszorító csomag. Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy látja: a javaslatok mögött ugyanaz a szemlélet áll, amit Magyarország már három évtizede próbál levetkőzni.
Szalay-Bobrovniczky KristófkonvergenciaprogramTisza PártBokros Lajos

Keményen nekiment a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági programjának Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Mint írja: 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint még Bokros Lajos is megirigyelné a Tisza Párt programját (Forrás: Origo)

Bokros Lajos is büszke lenne erre a programra, tele van adóemelésekkel, megszorításokkal, sőt, ha jól látom, még a macskákat és az ebeket is megadóztatnák.”

A miniszter szerint aki ilyen szavakat használ, mint „konvergenciaprogram”, az maga is vállaltan baloldali megközelítést képvisel.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Tisza Párt túl baloldali és veszélyes a magyar emberekre

„Isten mentsen meg minket ettől a társadalom-kísérlettől!”

Arra is felhívja a figyelmet, hogy a Tisza párt gazdasági programja a Magyarország 2027-2035 konvergenciaprogram címet viseli. 

Ki mond már ilyet, hogy konvergenciaprogram? Mert ez egy balos kifejezés”

– mondta, hozzátéve, hogy a baloldali gazdasági kísérletekből már jutott elég az elmúlt harminc évben. Magyarország nem engedheti meg, hogy újra ilyen irányba lökjék – hangsúlyozta a miniszter.

