Keményen nekiment a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági programjának Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Mint írja:
Bokros Lajos is büszke lenne erre a programra, tele van adóemelésekkel, megszorításokkal, sőt, ha jól látom, még a macskákat és az ebeket is megadóztatnák.”
A miniszter szerint aki ilyen szavakat használ, mint „konvergenciaprogram”, az maga is vállaltan baloldali megközelítést képvisel.
„Isten mentsen meg minket ettől a társadalom-kísérlettől!”
Arra is felhívja a figyelmet, hogy a Tisza párt gazdasági programja a Magyarország 2027-2035 konvergenciaprogram címet viseli.
Ki mond már ilyet, hogy konvergenciaprogram? Mert ez egy balos kifejezés”
– mondta, hozzátéve, hogy a baloldali gazdasági kísérletekből már jutott elég az elmúlt harminc évben. Magyarország nem engedheti meg, hogy újra ilyen irányba lökjék – hangsúlyozta a miniszter.