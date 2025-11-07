Magyarország honvédelmi minisztere idézte az amerikai elnököt. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán osztotta meg Donald Trump nézetét a magyar miniszterelnök politikai ellenfeleiről.
A honvédelmi miniszter a közösségi oldalán idézte Donald Trumpot. Szalay-Bobrovniczky Kristóf Donald Trump egy mondatát tette közzé, amely röviden és velősen fejezte ki, mit gondol a magyar miniszterelnök politikai ellenlábasairól.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf idézte Donald Trumpot
Nem ismerem Orbán ellenfelét, van neki egyáltalán?!
– Donald Trump.
Azért vagyunk itt, hogy új fejezetet nyissuk a magyar–amerikai kapcsolatokban. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette ki Washingtonban, amikor pénteken Donald Trump amerikai elnök fogadta a Fehér Házban.
