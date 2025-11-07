A honvédelmi miniszter a közösségi oldalán idézte Donald Trumpot. Szalay-Bobrovniczky Kristóf Donald Trump egy mondatát tette közzé, amely röviden és velősen fejezte ki, mit gondol a magyar miniszterelnök politikai ellenlábasairól.

Szalay- Bobrovniczky Kristóf idézte Donald Trumpot: Orbán Viktornak nincs politikai ellenfele Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf/Facebook

Szalay-Bobrovniczky Kristóf idézte Donald Trumpot

Nem ismerem Orbán ellenfelét, van neki egyáltalán?!

– Donald Trump.

Azért vagyunk itt, hogy új fejezetet nyissuk a magyar–amerikai kapcsolatokban. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette ki Washingtonban, amikor pénteken Donald Trump amerikai elnök fogadta a Fehér Házban.