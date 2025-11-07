Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Washingtonból jelentjük: Marad a rezsicsökkentés, teljes szankciómentességet kapott Magyarország

Trump-Orbán-csúcs

„Nem ismerem Orbán ellenfelét, van neki egyáltalán!?”- Donald Trump

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarország honvédelmi minisztere idézte az amerikai elnököt. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán osztotta meg Donald Trump nézetét a magyar miniszterelnök politikai ellenfeleiről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Trump-Orbán-csúcspolitikaifacebookellenfélusaFehér Házhonvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter a közösségi oldalán idézte Donald Trumpot. Szalay-Bobrovniczky Kristóf  Donald Trump egy mondatát tette közzé, amely röviden és velősen fejezte ki, mit gondol a magyar miniszterelnök politikai ellenlábasairól.

Szalay-Bobrovniczky
Szalay- Bobrovniczky Kristóf idézte Donald Trumpot: Orbán Viktornak nincs politikai ellenfele Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf/Facebook

 Szalay-Bobrovniczky Kristóf idézte Donald Trumpot

Nem ismerem Orbán ellenfelét, van neki egyáltalán?!

– Donald Trump.

Azért vagyunk itt, hogy új fejezetet nyissuk a magyar–amerikai kapcsolatokban. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette ki Washingtonban, amikor pénteken Donald Trump amerikai elnök fogadta a Fehér Házban. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!