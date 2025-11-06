Szánthó Miklós: Magyarország nincs elszigetelődve a békepárti álláspontjával

Hírlevél

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója értékelte a Trump-Orbán-csúcstalálkozó jelentőségét a Hír TV stábjának a Washington felé tartó repülőgépen. 
Szánthó Miklós értékelte a Trump-Orbán-csúcstalálkozó jelentőségét a Hír TV stábjának a Washington felé tartó repülőgépen. 

Budapest, 2025. október 28. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója beszédet mond a III. Nemzetközi Izrael Párti Csúcson (International Pro-Israel Summit) a budapesti Néprajzi Múzeumban 2025. október 28-án. MTI/Bodnár Boglárka
Szánthó Miklós értékelte a Trump-Orbán-csúcstalálkozó jelentőségét (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Az Alapjogokért Központ főigazgatója elmondta:

Magyarország nincs elszigetelődve a békepárti álláspontjával, hanem éppen hogy Brüsszel van elszigetelődve a háborúpárti álláspontjával. Pénteken a világ két olyan vezetője fog találkozni Washingtonban, akik már az ukrajnai háború kitörése óta folyamatosan a békét szorgalmazzák. Az eddig még kisebbségben lévő békepárti vezetők mára globálisan már többségben vannak. És ha a magyar békemissziót egy üdvözlő fogadás várja a Fehér házban Donald Trump részéről, akkor nyilvánvalón a béke alternatívája válik hangsúlyosabbá”

– hangsúlyozta Szánthó Miklós a nyilatkozatában.

Sajtószkander – „repülőinfót” tartott Orbán Viktor a felhők felett

 

 

