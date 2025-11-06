Szánthó Miklós: Magyarország nincs elszigetelődve a békepárti álláspontjával

Magyarország nincs elszigetelődve a békepárti álláspontjával, hanem éppen hogy Brüsszel van elszigetelődve a háborúpárti álláspontjával. Pénteken a világ két olyan vezetője fog találkozni Washingtonban, akik már az ukrajnai háború kitörése óta folyamatosan a békét szorgalmazzák. Az eddig még kisebbségben lévő békepárti vezetők mára globálisan már többségben vannak. És ha a magyar békemissziót egy üdvözlő fogadás várja a Fehér házban Donald Trump részéről, akkor nyilvánvalón a béke alternatívája válik hangsúlyosabbá”