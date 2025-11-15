Szánthó Miklós: A jobboldal nemzeti stratégiát visz globális perspektívában

A háborúellenes gyűlésen Győrben a miniszterelnök világosan fogalmazott, amikor azt mondta: Európában háborús veszély van. Európa ugyanis ma ismét olyan helyzetbe lavírozta magát, amelyet sajnos már korábban is megtapasztalt: lassú, de egyértelmű sodródásban vagyunk a háború irányába. Orbán Viktor szerint ebből a helyzetből csak azok az országok tudnak kimaradni, amelyeknek van bátorságuk különvéleményt megfogalmazni, és van erejük érvényesíteni is azt. Magyarország ezt az utat járja - értékelt Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Szánthó Miklós szerint békepárti álláspont nem érzelmi állásfoglalás

Fotó: Szánthó Miklós Facebook oldala