Szánthó Miklós: A jobboldal nemzeti stratégiát visz globális perspektívában

A győri háborúellenes DKP-gyűlésen megint bebizonyosodott: a jobboldal nemzeti stratégiát visz globális perspektívában, a baloldal viszont globalista víziót Brüsszelhez való igazodási kényszerrel. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója értékelte a háborúellenes gyűlésen elhangzottakat.
A háborúellenes gyűlésen Győrben a miniszterelnök világosan fogalmazott, amikor azt mondta: Európában háborús veszély van. Európa ugyanis ma ismét olyan helyzetbe lavírozta magát, amelyet sajnos már korábban is megtapasztalt: lassú, de egyértelmű sodródásban vagyunk a háború irányába. Orbán Viktor szerint ebből a helyzetből csak azok az országok tudnak kimaradni, amelyeknek van bátorságuk különvéleményt megfogalmazni, és van erejük érvényesíteni is azt. Magyarország ezt az utat járja - értékelt Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.
- A békepárti álláspont tehát nem érzelmi állásfoglalás, hanem stratégiai döntés a magyar gazdaság, energiaellátás és biztonság érdekében. A háború lezárása e tekintetben nem technikai, hanem politikai kérdés is. Bár a térség stabilitása olyan nagyhatalmi döntésektől függ, amelyekbe Magyarország nem szólhat bele – de megvédheti saját érdekeit. Ezért építettünk fel több irányú pénzügyi és energiaügyi biztonsági hálót, köztük az amerikai megállapodásokat is.
- Ezek lényege, hogy bármilyen nemzetközi nyomás vagy válság közepette is biztosítani tudjuk a magyar családok ellátását és a gazdaság működését. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország történelme arra tanít: a túlélésünk mindig azon múlt, hogy képesek voltunk-e megőrizni a saját döntési szabadságunkat.
- Nagyon tanulságos ilyen szempontból a magyarországi ellenzék működèse, akik kormányra kerülésük esetén feladnák a magyar szuverenitást a brüsszeli érdekeknek megfelelően. A kormány célja ezzel szemben nem csupán a háborúból való kimaradás, hanem az, hogy a következő években is megőrizze az ország cselekvőképességét – mert csak így maradhatunk stabilak és sikeresek egy bizonytalan Európában.
