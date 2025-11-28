Szánthó Miklós kemény üzenetet küldött a Politicónak

Az elmúlt héten közzétett cikkünkben mi is beszámoltunk arról, hogy még a köztudottan balliberális brüsszeli-szócső Politico összegzése alapján is vezet a Fidesz a Tisza Párt előtt.

A Politico múlt heti összegzése alapján is vezet a Fidesz a Tisza Párt előtt

A Fidesz - 44%, a Tisza Párt - 43%. Pedig a Politico nem is szeret minket, de már szerintük is vezetünk. Vajon mekkora lehet akkor az előnyünk valójában?! Csak a Fidesz! – írta a hétvégén Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Azonban az elmúlt napokban a Politico az új összegzésében már jelentős Tisza párti előnyt mér, miután Magyar Péterék a nem tetszésüket fejezték ki az ügyben.

Mindössze néhány nappal később már jelentős Tisza-előnyt mért a Politico

Erre reagált most Szánthó Miklós, íme:

Levelet küldtünk a POLITICO Europe-nak, amelyben azt kérdezzük, hogy miért távolítják el hirtelen a módszertanilag megalapozott, megbízható magyar közvélemény-kutatásokat – beleértve az Alapjogokért Központét is – a közvélemény-kutatási összesítésből, miközben a nyíltan baloldali és többszörösen pontatlan közvélemény-kutatók továbbra is szerepelnek benne

– írta az Alapjogokért Központ főigazgatója az X-en közzétett bejegyzésében.