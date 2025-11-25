Szánthó Miklós robbantotta a bombát: „csodával" előzte vissza a Tisza a Fideszt a Politico listáján

A Politico nevű globalista brüsszeli hírportálnak van egy 'Poll of Polls' („Mérések mérése") nevű összesítése az egyes EU-s országok pártpreferenciákat mutató közvélemény-kutatásairól. Ez az összesítés jó ideig a Tisza fölényét mutatta, majd „hiba csúszhatott" a metodikába, mert november 14-én átvette a vezetést a Fidesz – írta Szánthó Miklós Facebook-bejegyzésében kedden.
Szánthó Miklós ezt követően felhívta a figyelmet a hirtelen változásra:
Miután a változás ténye és híre valóban végigfutott a magyar nyilvánosságon, „valaki" jelenthette a Magyar Péterék várakozásmenedzsmentje szempontjából nem túl szívderítő híreket, a Politico gyorsan „korrigált".
Szánthó Miklós: Így korrigál a baloldal
Az Alapjogokért Központ vezetője rámutatott, hogy
a Politico egyszerűen törölte a figyelembe vett közvélemény-kutatások közül a '24-es EP-választási eredményeket harmadik legpontosabban előre jelző intézet, az Alapjogokért Központ, valamint a '22-es országgyűlési választások eredményét legpontosabban eltaláló Magyar Társadalomkutató legutóbbi méréseit.
Ezt követően Szánthó az okról elmondta, mindkét intézet a jobboldal erősödését mutatta ki a nyár eleje óta az épkézláb kutatók által detektált trendekkel összhangban, hozzátéve, hogy ahhoz, hogy még hatékonyabban visszatorzítsanak, betették a balos Publicus mérését, így a Tisza „visszapattant".
Tényleg csak annak a statisztikának hisznek, amit ők maguk hamisítottak. A szakmaiság valóban bolsevista trükk”
– tette hozzá Szánthó, arra is felhívva a figyelmet, hogy négy évvel ezelőtt is ez volt a módszer, de ez akkor sem segített a baloldalon.