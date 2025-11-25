Szánthó Miklós robbantotta a bombát: „csodával" előzte vissza a Tisza a Fideszt a Politico listáján

A Politico nevű globalista brüsszeli hírportálnak van egy 'Poll of Polls' („Mérések mérése") nevű összesítése az egyes EU-s országok pártpreferenciákat mutató közvélemény-kutatásairól. Ez az összesítés jó ideig a Tisza fölényét mutatta, majd „hiba csúszhatott" a metodikába, mert november 14-én átvette a vezetést a Fidesz – írta Szánthó Miklós Facebook-bejegyzésében kedden.

Szánthó Miklós: „Hiba csúszhatott" a metodikába, mert november 14-én átvette a vezetést a Fidesz

Szánthó Miklós ezt követően felhívta a figyelmet a hirtelen változásra:

Miután a változás ténye és híre valóban végigfutott a magyar nyilvánosságon, „valaki" jelenthette a Magyar Péterék várakozásmenedzsmentje szempontjából nem túl szívderítő híreket, a Politico gyorsan „korrigált".

Szánthó Miklós: Megint bebizonyosodott, a szakmaiság bolsevista trükk

Szánthó Miklós: Így korrigál a baloldal

Az Alapjogokért Központ vezetője rámutatott, hogy