Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Titkos béketárgyalás kezdődött – eldőlhet az ukrajnai háború sorsa

Ezt látnia kell!

Irányt váltott a 3I/ATLAS? Döbbenetes kijelentést tett a Harvard fizikusa

Szánthó Miklós

Szánthó Miklós robbantotta a bombát: „csodával" előzte vissza a Tisza a Fideszt a Politico listáján

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A brüsszeli Politico „visszahozta" a tiszát, törölve az Alapjogokért Központ és a Társadalomkutató méréseit az összesítéséből. Szánthó Miklós arról is írt, hogy helyettük más kutatót raktak be az összesítésbe, hogy jobb legyen a kép a Tisza Pártról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szánthó MiklósFideszPoliticoeredményekAlapjogokért Központ

A Politico nevű globalista brüsszeli hírportálnak van egy 'Poll of Polls' („Mérések mérése") nevű összesítése az egyes EU-s országok pártpreferenciákat mutató közvélemény-kutatásairól. Ez az összesítés jó ideig a Tisza fölényét mutatta, majd „hiba csúszhatott" a metodikába, mert november 14-én átvette a vezetést a Fidesz – írta Szánthó Miklós Facebook-bejegyzésében kedden.

Szánthó Miklós: „Hiba csúszhatott" a metodikába
Szánthó Miklós: „Hiba csúszhatott" a metodikába, mert november 14-én átvette a vezetést a Fidesz
Fotó: Szánthó Miklós/Facebook

Szánthó Miklós ezt követően felhívta a figyelmet a hirtelen változásra:

Miután a változás ténye és híre valóban végigfutott a magyar nyilvánosságon, „valaki" jelenthette a Magyar Péterék várakozásmenedzsmentje szempontjából nem túl szívderítő híreket, a Politico gyorsan „korrigált".

Szánthó Miklós: Megint bebizonyosodott, a szakmaiság bolsevista trükk
Fotó: Szánthó Miklós/Facebook

Szánthó Miklós: Így korrigál a baloldal

Az Alapjogokért Központ vezetője rámutatott, hogy

a Politico egyszerűen törölte a figyelembe vett közvélemény-kutatások közül a '24-es EP-választási eredményeket harmadik legpontosabban előre jelző intézet, az Alapjogokért Központ, valamint a '22-es országgyűlési választások eredményét legpontosabban eltaláló Magyar Társadalomkutató legutóbbi méréseit.

Kocsis Máté: A Telex szánalmas húzása, hogy rápirított a brüsszeli Politicóra

Ezt követően Szánthó az okról elmondta, mindkét intézet a jobboldal erősödését mutatta ki a nyár eleje óta az épkézláb kutatók által detektált trendekkel összhangban, hozzátéve, hogy ahhoz, hogy még hatékonyabban visszatorzítsanak, betették a balos Publicus mérését, így a Tisza „visszapattant".

Tényleg csak annak a statisztikának hisznek, amit ők maguk hamisítottak. A szakmaiság valóban bolsevista trükk”

– tette hozzá Szánthó, arra is felhívva a figyelmet, hogy négy évvel ezelőtt is ez volt a módszer, de ez akkor sem segített a baloldalon.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!