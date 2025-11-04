Hírlevél

Rendkívüli

Bekerítették az ukrán hadsereget, a háború az eddigi legvéresebb szakaszába léphet

Orbán Viktor

Szánthó Miklós szerint a magyar bankvilág beállt a Tisza mögé

Szánthó Miklós szerint a nemzetközi bankvilág a Tisza Párt oldalára állt, és egy esetleges kormányváltástól várja a pénzügyi terhek csökkentését. A megjegyzés Orbán Viktor korábbi állításait erősíti, miszerint a pénzügyi szereplők megszorításokat és bankadóeltörlést remélnek a Tiszától.
Szánthó Miklós szerint a nemzetközi bankvilág egyértelműen a Tisza Párt mögött sorakozott fel, mert a pénzügyi szereplők a bankadó eltörlését, a támogatások visszavágását és megszorításokat várnak egy esetleges kormányváltástól. Szerinte a külföldi pénzügyi körök nyíltan érdekeltek lennének abban, hogy Magyarország visszatérjen a 2010 előtti gazdaságpolitikához.

Budapest, 2025. június 25. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója beszédet mond a Harc a nemzeti szuverenitásért című konferencián a Hagyományok Házában 2025. június 25-én. MTI/Máthé Zoltán
Szánthó Miklós Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Állítása összhangban van Orbán Viktor korábbi bejegyzésével, amelyben a miniszterelnök úgy fogalmazott: 

A nemzetközi bankvilág mostanra nyíltan „a Tiszának drukkol”, mert egy új kabinettől a többgyermekes anyák adómentességének eltörlését, a 13. havi nyugdíj korlátozását, a kedvezményes hitelprogramok megszűnését és a bankadó feladását várja.

Ahogy korábban írtuk, Orbán Viktor szerint a pénzügyi szereplők „visszasírják a 2010 előtti világot”, és kormányváltásban bíznak. A kormányfő úgy fogalmazott: „zsák a foltját”, utalva arra, hogy idegen érdekek állnak a törekvések mögött.

A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs már korábban hangsúlyozta, hogy egy nagybank elemzője háttérbeszélgetésen nyíltan arról beszélt: a piac a Tiszát támogatja, mert a bankok szerint egy új kormány eltörölhetné az extraprofitadót, a bankadót és korlátozhatná az állami juttatásokat.

 

