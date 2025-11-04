Szánthó Miklós szerint a magyar bankvilág beállt a Tisza mögé

Szánthó Miklós szerint a nemzetközi bankvilág egyértelműen a Tisza Párt mögött sorakozott fel, mert a pénzügyi szereplők a bankadó eltörlését, a támogatások visszavágását és megszorításokat várnak egy esetleges kormányváltástól. Szerinte a külföldi pénzügyi körök nyíltan érdekeltek lennének abban, hogy Magyarország visszatérjen a 2010 előtti gazdaságpolitikához.

Szánthó Miklós Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Állítása összhangban van Orbán Viktor korábbi bejegyzésével, amelyben a miniszterelnök úgy fogalmazott:

A nemzetközi bankvilág mostanra nyíltan „a Tiszának drukkol”, mert egy új kabinettől a többgyermekes anyák adómentességének eltörlését, a 13. havi nyugdíj korlátozását, a kedvezményes hitelprogramok megszűnését és a bankadó feladását várja.

Ahogy korábban írtuk, Orbán Viktor szerint a pénzügyi szereplők „visszasírják a 2010 előtti világot”, és kormányváltásban bíznak. A kormányfő úgy fogalmazott: „zsák a foltját”, utalva arra, hogy idegen érdekek állnak a törekvések mögött.