Szánthó Miklós szerint a magyar bankvilág beállt a Tisza mögé

Szánthó Miklós szerint a nemzetközi bankvilág egyértelműen a Tisza Párt mögött sorakozott fel, mert a pénzügyi szereplők a bankadó eltörlését, a támogatások visszavágását és megszorításokat várnak egy esetleges kormányváltástól. Szerinte a külföldi pénzügyi körök nyíltan érdekeltek lennének abban, hogy Magyarország visszatérjen a 2010 előtti gazdaságpolitikához.
Állítása összhangban van Orbán Viktor korábbi bejegyzésével, amelyben a miniszterelnök úgy fogalmazott:
A nemzetközi bankvilág mostanra nyíltan „a Tiszának drukkol”, mert egy új kabinettől a többgyermekes anyák adómentességének eltörlését, a 13. havi nyugdíj korlátozását, a kedvezményes hitelprogramok megszűnését és a bankadó feladását várja.
Ahogy korábban írtuk, Orbán Viktor szerint a pénzügyi szereplők „visszasírják a 2010 előtti világot”, és kormányváltásban bíznak. A kormányfő úgy fogalmazott: „zsák a foltját”, utalva arra, hogy idegen érdekek állnak a törekvések mögött.
A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs már korábban hangsúlyozta, hogy egy nagybank elemzője háttérbeszélgetésen nyíltan arról beszélt: a piac a Tiszát támogatja, mert a bankok szerint egy új kormány eltörölhetné az extraprofitadót, a bankadót és korlátozhatná az állami juttatásokat.