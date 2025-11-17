Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke és frakcióvezetője, a közösségi oldalán reagált a Telegraph brit lapnak arra a sokkoló riportjára, amely szerint Ukrajnában újra megjelent a gázgangréna, az a súlyos bakteriális fertőzés, amely az első világháború lövészárkaiban volt utoljára tömegesen jelen.

Szentkirályi Alexandra fővárosi Fidesz-frakcióvezető a Telegraph egyik megrázó riportjára reagálva arra figyelmeztet, hogy Ukrajnában újra felütötte fejét a gázgangréna, az első világháborúból ismert, húsevő fertőzés. Szentkirályi Alexandra szerint a betegség terjedése az emberi szenvedés mértékét mutatja és annak bizonyítéka, hogy a háború könyörtelenül felemészti mindazt, amit az élet jelent. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher / MTI

Szentkirályi Alexandra szerint ijesztő, hogy Ukrajnában újra el kezdett terjedni a gázgangréna

Ami ma történik a fronton, arra azt hittük, hogy a történelemkönyvekben maradt. De nem”

- írta Szentkirályi Alexandra.

A politikus bejegyzése szerint a betegséget nem a modern orvostudomány hiánya okozza, hanem a háborús körülmények embertelensége:

Nem azért terjed, mert ne lenne modern orvostudomány. Azért, mert a sebesültek napokig, néha hetekig fekszenek föld alatti lyukakban, pincékben, bunkerekben - mert a drónok miatt nem lehet őket kimenteni.”

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője drámai részletességgel idézte fel, milyen körülmények között próbálnak túlélni a sebesültek:

Ott vannak a lőtt, roncsolt, fertőzött sebekkel, amik oxigén nélkül pontosan azt a közeget adják a baktériumnak, amit szeret. Nincs időben sebkimetszés. Nincs steril környezet. Van helyette sötét, föld, vér, kosz, félelem és késlekedés.”

Szentkirályi hangsúlyozta, hogy a háborús realitás minden civilizált beszédet felülír. Olyan sérülések válnak ma halálossá, amelyek békeidőben egyszerű rutinműtéttel kezelhetők lennének.

Ez a háború valósága, nem a brüsszeli szép beszéd. Így néz ki, amikor egy ember nem ér oda időben a kórházba, mert először el kell csendesednie a drónzúgásnak”

- írja bejegyzésében Szentkirályi Alexandra, aki a bejegyzése végén hangsúlyozta, a fronton tapasztalható embertelenség figyelmeztetés mindenkinek, hogy a háború nem hősies vállalkozás, hanem az emberi élet totális megsemmisítése, amit meg kell állítani: