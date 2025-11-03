Hírlevél

Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra egy jeles napról emlékezett meg – mutatjuk, hogy miről

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából emlékeztetett arra, hogy a magyar tudósok felfedezései világszinten formálták a tudomány fejlődését. Bejegyzésében Széchenyi István szerepét és a Magyar Tudományos Akadémia alapításának jelentőségét hangsúlyozta.
Szentkirályi AlexandraMagyar Tudomány Ünneptudományos akadémia

November 3-án ünnepli az ország a Magyar Tudomány Ünnepét. Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője közösségi bejegyzésben emlékezett meg az alkalomról, felidézve a magyar tudósok történelmi jelentőségű felfedezéseit és Széchenyi István szerepét.

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra
Fotó: @Vanik Zoltan / Facebook/Szentkirályi Alexandra

A politikus hangsúlyozta: a magyar kutatók nemcsak hazájukat, hanem az egész világot gazdagították. Példaként említette többek között a gyermekágyi láz megelőzését, a C-vitamin izolálását, a nukleáris láncreakció elméleti alapjait, a karburátor feltalálását, valamint a módosított nukleozidokkal kapcsolatos kutatásokat.

Felidézte, hogy 1825-ben ezen a napon ajánlotta fel Széchenyi István birtokainak éves jövedelmét a Magyar Tudós Társaság, későbbi nevén a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. „Büszkék lehetünk rájuk, legyünk büszkék rájuk” – írta Szentkirályi Alexandra, kiemelve, hogy a tudományos teljesítmény a nemzeti identitás része.

 

