Szentkirályi Alexandra egy jeles napról emlékezett meg – mutatjuk, hogy miről

November 3-án ünnepli az ország a Magyar Tudomány Ünnepét. Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője közösségi bejegyzésben emlékezett meg az alkalomról, felidézve a magyar tudósok történelmi jelentőségű felfedezéseit és Széchenyi István szerepét.

A politikus hangsúlyozta: a magyar kutatók nemcsak hazájukat, hanem az egész világot gazdagították. Példaként említette többek között a gyermekágyi láz megelőzését, a C-vitamin izolálását, a nukleáris láncreakció elméleti alapjait, a karburátor feltalálását, valamint a módosított nukleozidokkal kapcsolatos kutatásokat.

Felidézte, hogy 1825-ben ezen a napon ajánlotta fel Széchenyi István birtokainak éves jövedelmét a Magyar Tudós Társaság, későbbi nevén a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. „Büszkék lehetünk rájuk, legyünk büszkék rájuk” – írta Szentkirályi Alexandra, kiemelve, hogy a tudományos teljesítmény a nemzeti identitás része.