Szentkirályi Alexandra: A Tisza-app ukrán kézben van – Péter, vállald a felelősséget!

A Tisza Párt körül kibontakozó adatszivárgási botrány újabb fejezetéhez érkezett. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz politikusa egy, a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésben részletesen beszél arról, hogy már egy újabb ukrán fejlesztő, Andriy Galelyuk neve is felmerült a Tisza Világ alkalmazás adatszivárgási botrányának ügyében.

Szentkirályi Alexandra: TISZA App, Made in Ukrajna!

TISZA App: Made in Ukrajna! Most már mind a 200 000 felhasználó neve, telefonszáma, lakcíme és tartózkodási helye nyilvánossá vált. A felelősök között pedig több ukrán szoftverfejlesztőt és egy zavaros hátterű ukrán céget láthatunk. Az új, kiszivárgott nevek között találjuk azt az Andriy Galelyukot is, aki a már hírhedt PettersonApps-nál dolgozik”

– közölte a fideszes politikus.

A PettersonApps nevű ukrán informatikai vállalat korábban is a figyelem középpontjába került: az előző adatszivárgásban szereplő Miroslav Tokar is ennek a cégnek volt alkalmazottja, aki a kiszivárgott adatbázisban adminisztrátorként szerepelt a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk mellett.

A videóban Szentkirályi Alexandra részletesen ismertette, hogyan fonódhatott össze a Tisza Párt és az ukrán fejlesztőcég kapcsolata:

Oknyomozók, újabb ukrán programozó bukkant fel a Tisza adatszivárgási botrányában. Andriy Galelyuk annál az ukrán cégnél dolgozik, a PetersonApp-nál, amelynek egy másik programozója már az előző szivárgásban is érintett volt. De hol hálózták be a Tiszát? Radnai, a Tisza alelnöke mondta el: Berlinben, a májusi GITEX Europe technológiai kiállításon ismerkedett meg a PetersonApps-szal. Ott történt a megállapodás, azóta pedig 200 ezer magyar ember adatai Zelenszkijnél és a világhálón vannak.”

Szentkirályi hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Tisza Párt nemcsak felelőtlenül kezelte az emberek személyes adatait, hanem egy idegen hatalomnak ki is szolgáltatta azokat.

Már a saját szavazóik sincsenek biztonságban. Visszaélnek minden magyar bizalmával. Úgy árulják ki az adatainkat, ahogy azt az egész országgal tennék. Péter, vállald a felelősséget!”

– zárta üzenetét Szentkirályi Alexandra.