Szentkirályi Alexandra: Az ukrán háborús maffia botránya nem számít Brüsszelnek

Az ukrán háborús maffia arany WC-botránya nem számít Brüsszelnek, de Magyarország szuverenitása ellen már 34 vitát is tartottak. Ez tökéletesen leírja, hogyan is működnek ma Brüsszelben Magyar Péterék főnökei – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.
brüsszeliVon der LeyenukrajnakorrupciósBrüsszel diktálZelenszkijmaffiaUrsula von der LeyenVolodimir ZelenszkijEurópai Unió

Brüsszeli módon, csak a szokásos, mert ez már a 34. alkalom volt, hogy Magyarországról vitáztak, ami azt mutatja szerintem, hogy a brüsszeli elitben rendkívül zavaró az, ami itt Magyarországon történik – mondta Szentkirályi Alexandra.

Strasbourg, 2025. október 22. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal Az Európai Tanács 2025. október 23-i ülésének előkészítése című vitában az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. október 22-én. Az uniós törvényhozás október 20. és 23. között ülésezik franciaországi székhelyén. MTI/EPA/Ronald Wittek
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Fotó: Ronald Wittek / MTI/EPA

A Fidesz budapesti vezetője kifejtette:

Nem nagyon szeretik azt, hogy van egy ország, amely meri vállalni a saját véleményét és kiáll az állampolgárai hangja mellett. Szerintem az nagyon beszédes, hogy mi az, amiről viszont nem hajlandó vitatkozni a „tisztelt brüsszeli társaság”. Hogy van az, hogy Ursula von der Leyen most írt egy levelet az európai uniós tagállamoknak újabb milliárdokat, eurómilliárdokat kérve a tagállamoktól, ez ugye két módon lehet, vagy az van, hogy odaadjuk, vagy az van, hogy egy közös hitelfelvételbe kergetnek minket, egy olyan hitelbe, amit a gyerekeink meg az unokáink is még nyögni fognak majd.

És mindezt úgy teszi Ursula von der Leyen, hogy közben nyilván ő is látja azokat a híreket, amelyek az ukrán korrupciós maffia működéséről jönnek szembe. Arany WC-k, pénzkötegek és még sorolhatnám. Tehát ezt az ügyet nem akarják napirendre venni, azt nem akarják kivizsgálni, hogy hova lett az Ukrajnának küldött eddigi forrásnak egy nagyon tetemes része, de az, hogy egyébként Magyarországról ismét szó legyen az Európai Parlamentben, az szerintük létkérdés. A korrupciós ukrán ügyek kivizsgálása az pedig nyugodtan szőnyeg alá söpörhető. Szerintem ez dióhéjban mindent el is mond arról, hogy mi a probléma ma Brüsszellel – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

