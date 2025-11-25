Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője új bejegyzésében arról írt, hogy Brüsszel ismét hatalmas összegeket kérne a tagállamoktól az ukrajnai háború finanszírozására. Úgy fogalmazott: döbbenetesnek tartja, hogy miközben minden forintnak megvan a helye Magyarországon, az Európai Bizottság újabb milliárdokat követel.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher / MTI

A politikus szerint a háború támogatása már fenntarthatatlan. Példaként arra hivatkozott, hogy Ukrajnában botrányok sora kíséri a pénzek útját, és olyan is előfordult, hogy luxuskörülmények között élők kezeltek háborús forrásokat.

„A magyarok pénzének Magyarországon a helye”

Szentkirályi Alexandra szerint a magyar adófizetők pénzét nem egy „feneketlen háborús gépezet” működtetésére kell fordítani. Azt írta:

Brüsszel olyan, mintha egy lyukas vödörbe öntené a vizet, majd csodálkozna, hogy a pénz eltűnik.

Hozzátette: a kormány álláspontja változatlanul az, hogy a magyar pénzeknek a magyar családokat kell erősíteniük, nem pedig a háborús kiadásokat.

Ursula von der Leyen új tervei is kritikát kaptak

A bejegyzésben külön említette Ursula von der Leyen kezdeményezését, amely újabb támogatási csomagot javasol Ukrajna számára. Szentkirályi szerint a Bizottság ezzel ismét a tagállami forrásokhoz nyúlna, köztük a magyarokéhoz is. A politikus szerint ehelyett Brüsszelnek a békét és az európai gazdaság talpra állítását kellene finanszíroznia, nem pedig egy elhúzódó háborút. Szentkirályi Alexandra bejegyzését azzal zárta: