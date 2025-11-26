Hírlevél

Orbán Viktor elszólta magát a kormányülés után – videó

Szentkirályi Alexandra csattanós válasza után a tiszás politikus csak pislogott

Szentkirályi Alexandra keményen visszavágott a tiszásoknak a fővárosi közgyűlésben: szerinte a Tisza Párt politikusa ne máshol, hanem saját pártelnöke körül keresse a hazugságokat. A Tisza Párt politikusát emlékeztette: Magyar Péter az elmúlt másfél évben ígéretek egész sorát szegte meg – Brüsszeltől a mentelmi jogig.
Európai ParlamentSzentkirályi AlexandraMagyar Péter

Az önök pártelnöke környékén kellene körülnézni, amikor a hazug embereket keresi, aki össze-vissza hazudozott az elmúlt másfél évben – így tette helyre Szentkirályi Alexandra a Tisza Párt politikusát a fővárosi közgyűlésben.

Szentkirályi Alexandra durván helyretette a tiszás politikust
Fotó: MTI

Mint korábban beszámoltunk róla: Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került, eszerint brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt. A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt. Mindez szóba került a közgyűlésen is.

A budapesti Fidesz elnöke emlékeztette a tiszás politikust, hogy Magyar Péter korábban azt mondta:

  • nem ül be Európai Parlamentbe,
  • nem megy Brüsszelbe Brüsszelbe,
  • eltörli a mentelmi jogot,
  • és hogy ne mtervez fellépni a politikai porondra.

 

