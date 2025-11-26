Szentkirályi Alexandra csattanós válasza után a tiszás politikus csak pislogott

Az önök pártelnöke környékén kellene körülnézni, amikor a hazug embereket keresi, aki össze-vissza hazudozott az elmúlt másfél évben – így tette helyre Szentkirályi Alexandra a Tisza Párt politikusát a fővárosi közgyűlésben.

Fotó: MTI

Mint korábban beszámoltunk róla: Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került, eszerint brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt. A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt. Mindez szóba került a közgyűlésen is.

A budapesti Fidesz elnöke emlékeztette a tiszás politikust, hogy Magyar Péter korábban azt mondta: