Szentkirályi Alexandra szerint ellen kell állnunk, és az eszünkre kell hallgatnunk!

Minden tudással, minden gazdasági és demográfiai erővel rendelkezünk ahhoz, hogy elrettentsük a moszkvai rezsimet – közölte Fabien Mandon, a francia vezérkari főnök. Ennek kapcsán készített egy videót Szentkirályi Alexandra melyben erről beszélgetnek.

Szentkirályi Alexandra Szúnyogéknak is megmutatta ezt a felvételt, akiknek most volt a 60. házassági évfordulójuk. Az idős házaspár, József és Anikó, nehezen talált szavakat. Ők sem szeretnének olyan világban élni, ahol négy unokájuk élete veszélyben forog, és ahol a háborútól kell félniük. Fabien Mandon. Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP Szerinte a gyermekeink elvesztését, azt el kell fogadni” – idézte Szentkirályi Alexandra a vezérkari főnök szavait. Ő biztos nem áldozná fel a saját gyerekét” – hívta fel a figyelmet Anikó a tábornok képmutatására. Azonban Európa vezetői és a brüsszeli bürokraták minden áron háborúba akarják sodorni a kontinenst. Soha nem volt még ilyen fontos, hogy ellenálljunk a háborúnak, és az eszünkre hallgassunk!” – zárta gondolatait bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

