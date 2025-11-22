Hírlevél

Rendkívüli!

Van bőr a képükön: Az EU vezetői átírták Trump béketervét, majd elküldték Washingtonba

Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra szerint ellen kell állnunk, és az eszünkre kell hallgatnunk!

Minden tudással, minden gazdasági és demográfiai erővel rendelkezünk ahhoz, hogy elrettentsük a moszkvai rezsimet – közölte Fabien Mandon, a francia vezérkari főnök. Ennek kapcsán készített egy videót Szentkirályi Alexandra melyben erről beszélgetnek.
Szentkirályi AlexandraBrüsszelFabien Mandonéletháború

Szentkirályi Alexandra Szúnyogéknak is megmutatta ezt a felvételt, akiknek most volt a 60. házassági évfordulójuk. Az idős házaspár, József és Anikó, nehezen talált szavakat. Ők sem szeretnének olyan világban élni, ahol négy unokájuk élete veszélyben forog, és ahol a háborútól kell félniük.

Fabien Mandon Szentkirályi Alexandra
Fabien Mandon. Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Szerinte a gyermekeink elvesztését, azt el kell fogadni”

 – idézte Szentkirályi Alexandra a vezérkari főnök szavait.

Ő biztos nem áldozná fel a saját gyerekét”

 – hívta fel a figyelmet Anikó a tábornok képmutatására.

Azonban Európa vezetői és a brüsszeli bürokraták minden áron háborúba akarják sodorni a kontinenst.

Soha nem volt még ilyen fontos, hogy ellenálljunk a háborúnak, és az eszünkre hallgassunk!”

 – zárta gondolatait bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

 

