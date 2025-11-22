Szentkirályi Alexandra szerint ellen kell állnunk, és az eszünkre kell hallgatnunk!

Minden tudással, minden gazdasági és demográfiai erővel rendelkezünk ahhoz, hogy elrettentsük a moszkvai rezsimet – közölte Fabien Mandon, a francia vezérkari főnök. Ennek kapcsán készített egy videót Szentkirályi Alexandra melyben erről beszélgetnek.
Szentkirályi Alexandra Szúnyogéknak is megmutatta ezt a felvételt, akiknek most volt a 60. házassági évfordulójuk. Az idős házaspár, József és Anikó, nehezen talált szavakat. Ők sem szeretnének olyan világban élni, ahol négy unokájuk élete veszélyben forog, és ahol a háborútól kell félniük.
Szerinte a gyermekeink elvesztését, azt el kell fogadni”
– idézte Szentkirályi Alexandra a vezérkari főnök szavait.
Ő biztos nem áldozná fel a saját gyerekét”
– hívta fel a figyelmet Anikó a tábornok képmutatására.
Azonban Európa vezetői és a brüsszeli bürokraták minden áron háborúba akarják sodorni a kontinenst.
Soha nem volt még ilyen fontos, hogy ellenálljunk a háborúnak, és az eszünkre hallgassunk!”
– zárta gondolatait bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!