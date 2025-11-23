Szentkirályi Alexandra frappáns videóban üzent – mutatjuk!

Hírlevél

A Fidesz budapesti elnöke egy játékos, mégis egyértelmű üzenettel indította a napot: a szókeresőjében csak egy helyes megoldás volt – „csak a Fidesz”. Szentkirályi Alexandra 140 nap kemény munkát ígér, és azt, hogy megmutatják: Magyarország nem kér külföldről irányított bábkormányból.
A választási kampány berobbant, Szentkirályi Alexandra pedig egy frappáns szókeresővel jelezte: a választás tétje szerinte világos. 

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra szerint nincs más alternatíva a béke fenntartására, mint a Fidesz (Forrás: Origo)

Megmutatjuk, hogy Magyarország háborúellenes, szabad és szuverén ország” 

– írta, hozzátéve, hogy a gyűlölet és a hazugság nem versenytárs a „szív és igazság” erejével. A bejegyzésben hangsúlyozza: a magyar emberek nem kérnek olyan kormányból, amely eltitkolt megszorításokkal, adóemelésekkel és rezsidrágítással készülne.

Szentkirályi Alexandra szerint ellen kell állnunk, és az eszünkre kell hallgatnunk!

140 nap munka, vita és érvelés

Az üzenet egyértelmű: Szentkirályi szerint a választásig hátralévő 140 nap intenzív kampányról, személyes meggyőzésről és erős jelenlétről fog szólni. A jelölt szerint a közös cél megmutatni, hogy Magyarország békepárti marad, és nem enged külföldi befolyásnak. A hangsúly a csapatmunkán, a közösségi erőn és a kitartáson van:

Számítunk rátok! Együtt a legvastagabb falon is átmegyünk!”

