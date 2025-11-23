Szentkirályi Alexandra frappáns videóban üzent – mutatjuk!

A választási kampány berobbant, Szentkirályi Alexandra pedig egy frappáns szókeresővel jelezte: a választás tétje szerinte világos.
Megmutatjuk, hogy Magyarország háborúellenes, szabad és szuverén ország”
– írta, hozzátéve, hogy a gyűlölet és a hazugság nem versenytárs a „szív és igazság” erejével. A bejegyzésben hangsúlyozza: a magyar emberek nem kérnek olyan kormányból, amely eltitkolt megszorításokkal, adóemelésekkel és rezsidrágítással készülne.
140 nap munka, vita és érvelés
Az üzenet egyértelmű: Szentkirályi szerint a választásig hátralévő 140 nap intenzív kampányról, személyes meggyőzésről és erős jelenlétről fog szólni. A jelölt szerint a közös cél megmutatni, hogy Magyarország békepárti marad, és nem enged külföldi befolyásnak. A hangsúly a csapatmunkán, a közösségi erőn és a kitartáson van:
Számítunk rátok! Együtt a legvastagabb falon is átmegyünk!”