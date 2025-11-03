Újabb botrányos részletek derültek ki a Tisza-applikációról

Hírlevél

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
„Már követni is nehéz, de most az a nagyon kellemetlen, hogy ha jól értem, az összes létező adat kikerült azok közül vagy azoknak az adatai, akik regisztráltak a Tiszának az applikációjában, és amire azért még arra kíváncsi lennék, hogy azon kívül ott van név, cím, telefonszám, minden” – számol be Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke közösségi oldalára feltöltött posztjában.
Szentkirályi AlexandrabotrányTiszaMagyar Péteradatszivárgás

Szentkirályi Alexandra kiemelte: Pontosan követnek, és tudják, hol vagy! Hogy kik? A Tisza Párt, a Tisza alkalmazásának ukrán fejlesztői, és — mióta kiszivárgott mind a 200 ezer, Tisza-alkalmazást letöltő ember minden személyes adata — bárki, aki akarja. A kiszivárgott Tisza-adatbázisban ugyanis annak is tudják a címét, aki azt nem akarta megadni. Konkrét GPS-koordináták szerepelnek a nevek mellett.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én. MTI/Illyés Tibor
Szentkirályi Alexandra
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

„Ugyanez igaz az emberek igazi nevére is. Akik a Tisza korábbi szivárgási botrányai miatt álnévvel regisztráltak, azok is pórul jártak, mivel ha Google-fiókkal vagy Apple ID-val regisztráltak, a Tisza kinyerte és listázta az igazi nevüket”

– mutat rá Szentkirályi.

Arra pedig minden magyar ember választ vár Magyar Pétertől: miért követték a felhasználóik lokációját GPS-koordinátákkal? Miért ösztönözték is őket arra, hogy engedélyezzék az alkalmazásnak, hogy figyelje helyzetüket?

„Jó bemutatkozás ez a kormányzásért való versenyben”

– zárja gondolatait Szentkirályi Alexandra.

 

