Kapucnis ismeretlennel videózták le Szentkirályi Alexandrát egy liftben

Titokzatos videón a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Szentkirályi Alexandra üzenetet villantott – „jó hír minden magyarnak.”
„Jó hír minden magyarnak! 150 nap múlva a Fidesz megnyeri a választást és Orbán Viktor folytatja a kormányzást!” – írta videó-bejegyzéséhez Szentkirályi Alexandra.
Szentkirályi Alexandra sorolta, mi is marad a győzelemmel
„Marad az olcsó rezsi, a 13. havi nyugdj, a nők40, az anyák SZJA-mentessége, a családtámogatások, a fiatalok SZJA-kedvezménye. Marad a szuverén, háborúellenes magyar politika is. És Magyarország migránsmentes, biztonságos ország marad!”
– mutatott rá.
