Rendkívüli

Gulyás Gergely fontos döntéseket jelent be – kövesse a Kormányinfót élőben!

Tucatnyi tinédzser robbantott ki tömegverekedést egy téren – videó

Szentkirályi Alexandra

Kapucnis ismeretlennel videózták le Szentkirályi Alexandrát egy liftben

11 perce
Olvasási idő: 2 perc
Titokzatos videón a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Szentkirályi Alexandra üzenetet villantott – „jó hír minden magyarnak.”
„Jó hír minden magyarnak! 150 nap múlva a Fidesz megnyeri a választást és Orbán Viktor folytatja a kormányzást!” – írta videó-bejegyzéséhez Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra
Fotó: Facebook/Szentkirályi

Szentkirályi Alexandra sorolta, mi is marad a győzelemmel

„Marad az olcsó rezsi, a 13. havi nyugdj, a nők40, az anyák SZJA-mentessége, a családtámogatások, a fiatalok SZJA-kedvezménye. Marad a szuverén, háborúellenes magyar politika is. És Magyarország migránsmentes, biztonságos ország marad!”

– mutatott rá.

 

