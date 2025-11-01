Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Fontos

Kaszás Nikolettet keresték ekkora összefogással, mint most ezt a miskolci asszonyt

Sport

Meghalt a rúdugrás korábbi világrekordere

Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra: A konkrétumok és a Tisza Párt két külön fogalom!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Magyar Péter, ha fontos kérdést kap, szeret kibújni alóla” – mutat rá a közösségi oldalára feltöltött legújabb videójában Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz elnöke.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szentkirályi AlexandraFideszTisza PártbrüsszelitákMagyar Péter

Szentkirályi Alexandra videójában ki is emeli azokat a mellébeszéléseket, amiket Magyar Péter adott elő az elmúlt két évben.

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra
Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook

„Péter, mi lesz a nyugdíjakkal? Családtámogatások, adórendszer? Tudod, csak ilyen klasszik dolgok… De még ezekről is hallgatsz.” 

– jegyzi meg a frakcióvezető asszony, de jelzi, hogy a Tisza Párt elnökének legnagyobb bánatára „szakértői” azért rendre elszólják magukat.

„Szóval ez a Tisza programja, brüsszeli recept. Nem kérünk belőle, tiltakozzunk az adóemelések ellen nemzeti konzultáción”

 – zárja gondolatait Szentkirályi Alexandra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!