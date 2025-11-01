Szentkirályi Alexandra: A konkrétumok és a Tisza Párt két külön fogalom!

„Magyar Péter, ha fontos kérdést kap, szeret kibújni alóla” – mutat rá a közösségi oldalára feltöltött legújabb videójában Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz elnöke.
Szentkirályi Alexandra videójában ki is emeli azokat a mellébeszéléseket, amiket Magyar Péter adott elő az elmúlt két évben.
„Péter, mi lesz a nyugdíjakkal? Családtámogatások, adórendszer? Tudod, csak ilyen klasszik dolgok… De még ezekről is hallgatsz.”
– jegyzi meg a frakcióvezető asszony, de jelzi, hogy a Tisza Párt elnökének legnagyobb bánatára „szakértői” azért rendre elszólják magukat.
„Szóval ez a Tisza programja, brüsszeli recept. Nem kérünk belőle, tiltakozzunk az adóemelések ellen nemzeti konzultáción”
– zárja gondolatait Szentkirályi Alexandra.
