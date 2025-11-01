Szentkirályi Alexandra: A konkrétumok és a Tisza Párt két külön fogalom!

Szentkirályi Alexandra videójában ki is emeli azokat a mellébeszéléseket, amiket Magyar Péter adott elő az elmúlt két évben.

Szentkirályi Alexandra

Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook

„Péter, mi lesz a nyugdíjakkal? Családtámogatások, adórendszer? Tudod, csak ilyen klasszik dolgok… De még ezekről is hallgatsz.”

– jegyzi meg a frakcióvezető asszony, de jelzi, hogy a Tisza Párt elnökének legnagyobb bánatára „szakértői” azért rendre elszólják magukat.

„Szóval ez a Tisza programja, brüsszeli recept. Nem kérünk belőle, tiltakozzunk az adóemelések ellen nemzeti konzultáción”

– zárja gondolatait Szentkirályi Alexandra.