Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra: Ilyenkor különösen jó magyarnak lenni

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Néha úgy tűnhet, hogy Magyarország megy szembe a világgal – írta Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.
Szentkirályi Alexandrabudapesti fideszMagyarországmigráció

Érdemes kiállni az igazunkért és küzdeni, mert végül kiderül, hogy miután megértenek minket, belátják, hogy igazunk van – írta posztjában Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője. 

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra: Úgy tűnhet, Magyarország néha szembemegy a világgal
Fotó: @Vanik Zoltan / Facebook/Szentkirályi Alexandra

Ahogy fogalmazott, néha úgy tűnhet, hogy Magyarország megy szembe a világgal. Így volt ez a migráció, a szuverenitás és a háború kérdésében is. 

Viszont miután kiderül, hogy igazunk volt, különösen jó magyarnak lenni.

 

