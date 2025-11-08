Szentkirályi Alexandra: Ilyenkor különösen jó magyarnak lenni

Érdemes kiállni az igazunkért és küzdeni, mert végül kiderül, hogy miután megértenek minket, belátják, hogy igazunk van – írta posztjában Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra: Úgy tűnhet, Magyarország néha szembemegy a világgal

Fotó: @Vanik Zoltan / Facebook/Szentkirályi Alexandra

Ahogy fogalmazott, néha úgy tűnhet, hogy Magyarország megy szembe a világgal. Így volt ez a migráció, a szuverenitás és a háború kérdésében is.

Viszont miután kiderül, hogy igazunk volt, különösen jó magyarnak lenni.