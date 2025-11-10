Szentkirályi rendet tett a fejekben az Orbán-Trump találkozóról

Szentkirályi Alexandra, amelyben pontokba szedve sorolta fel a washingtoni magyar-amerikai csúcs legfontosabb eredményeit, megcáfolva a szárnyra kapott hamis híreszteléseket. Mint írta, Magyarország mentesül az amerikai szankciók alól, pénzügyi védőpajzsot kapott a Brüsszelből érkező támadások kivédésére, és stratégiai szintű gazdasági együttműködés indult el a két ország között, valamint a béke kérdése is napirenden maradt.
Egy hajszálon múlott a rezsi megvédése
Szentkirályi hangsúlyozta: ha Magyarország a külpolitikáját Brüsszel elvárásaihoz igazította volna, ma két atomhatalommal lenne fagyos a viszony, és a magyar családok háromszoros rezsiszámlát fizetnének.
A magyarok ma csak azért fizethetik Európa legolcsóbb energiaárait, mert Orbán Viktor fenn merte tartani az ésszerű kapcsolatokat”
– szögezte le a politikus. Szerinte a háborús időkben különösen fontos, hogy az ország stabilitását és függetlenségét olyan vezető képviselje, aki mindig a magyar érdekeket helyezi előtérbe:
Ehhez tisztánlátás, tapasztalat és rutin kell. A magyaroknak ma ilyen miniszterelnökük van”