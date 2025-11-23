Szentkirályi Alexandra: Örülök, hogy ilyen jó helyre megy a családtámogatás

Mind a hárman dzsúdóztok? Őrület! És ki szereti a legjobban hármótok közül a dzsúdót? – mondta Szentkirályi Alexandra a videójában.

Szentkirályi Alexandra (FORRÁS: FACEBOOK)

A Fidesz fővárosi vezetője egy több gyermekes családanyát kérdezett, hogy mennyire örülnek a legújabb családtámogatásoknak, amire az édesanya ezt válaszolta:

Az óvodában van foci, rocky. Ugye szerdánként van nekünk ez a külsős dzsúdó edzésünk. És Ákosnak van egy külsős focija is csütörtökön. Hát, ott többször segítségre szorulunk, mert egyszerűen nem lehet összelogisztikázni. Az oda-vissza rohanást, úgyhogy többek között egyébként ezért is tök jó és örülünk ennek a családtámogatásnak, mert hát azért nem kis összeg. Hát, három gyereknek három felé vannak az edzések, viszont a sport meg a mozgás az fontos. Most azért így tök jól jött, mert azért téli bakancsokat is kell venni, és azért nagy segítség az, hogyha az embernek nem feltétlenül csak a kis szűk hétköznapi költségvetésből kell ezt kiszorítani.

– Nagyon jó dzsúdót kívánok nektek, meg jó sulit a nagyoknak! Neked meg jó ovit, és aztán majd jó sulit. És hát nagyon örülök még egyszer, hogy beszélgethettünk, és nagyon örülök, hogy ilyen jó helyre megy a támogatás – mondta Szentkirályi Alexandra a videójában.