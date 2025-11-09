Szentkirályi Alexandra két fiatalt kérdezett az Otthon Startról: ezt a választ kapta

Hírlevél

Két fiatal véleményét kérte ki az Otthon Start Programról a Fidesz budapesti politikusa. Szentkirályi Alexandra videóban osztotta meg a tapasztalatot.
Szentkirályi AlexandraOtthon Start ProgramBudapest

„A számokból azt látjuk, hogy nagyon népszerű maga az Otthon Start Program, és már most is napi ezres számmal érkeznek igénylések" – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán megosztott videóban, majd a két fiatalhoz fordult. 

Budapest, 2025. június 3. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője sajtótájékoztatót tart a Városházán 2025. június 3-án. Budapest csődközeli helyzete miatt a főváros minden költésének 2019-ig visszamenő átvilágítását szorgalmazta Szentkirályi Alexandra, miután részt vett a főpolgármester által kezdeményezett egyeztetésen.
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Szentkirályi Alexandra az Otthon Startról kérdezett

A fideszes politikus arra volt kíváncsi, hogy a kormányzati lépés mekkora segítséget jelent. A két fiatal elmondta, hogy mindenképpen igénybe veszik az Otthon Startot, ami szerintük „egy vissza nem térő lehetőség."

  

 

