Szentkirályi Alexandra két fiatalt kérdezett az Otthon Startról: ezt a választ kapta

„A számokból azt látjuk, hogy nagyon népszerű maga az Otthon Start Program, és már most is napi ezres számmal érkeznek igénylések" – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán megosztott videóban, majd a két fiatalhoz fordult.

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Szentkirályi Alexandra az Otthon Startról kérdezett

A fideszes politikus arra volt kíváncsi, hogy a kormányzati lépés mekkora segítséget jelent. A két fiatal elmondta, hogy mindenképpen igénybe veszik az Otthon Startot, ami szerintük „egy vissza nem térő lehetőség."