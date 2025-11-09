Szentkirályi Alexandra két fiatalt kérdezett az Otthon Startról: ezt a választ kapta

Két fiatal véleményét kérte ki az Otthon Start Programról a Fidesz budapesti politikusa. Szentkirályi Alexandra videóban osztotta meg a tapasztalatot.
„A számokból azt látjuk, hogy nagyon népszerű maga az Otthon Start Program, és már most is napi ezres számmal érkeznek igénylések" – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán megosztott videóban, majd a két fiatalhoz fordult.
Szentkirályi Alexandra az Otthon Startról kérdezett
A fideszes politikus arra volt kíváncsi, hogy a kormányzati lépés mekkora segítséget jelent. A két fiatal elmondta, hogy mindenképpen igénybe veszik az Otthon Startot, ami szerintük „egy vissza nem térő lehetőség."
