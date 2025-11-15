Szentkirályi Alexandra: Aki a magyar emberek szemébe hazudik, az csúnyán pórul jár

Az egyik új Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi frakcióvezetője arra a Partizán műsorában elhangzott, sokat vitatott kijelentésre reagált, amelyben Ruff Bálint, a Tisza Párt egyik háttérembere arról beszélt Ukrajna ügyében a tiszás politikusoknak el kellene hallgatniuk a valódi szándékaikat.

A budapesti Fidesz elnöke és fővárosi frakcióvezető élesen bírálta a Tisza Pártot, miután annak stratégája, Ruff Bálint arról beszélt, hogy a párt Ukrajna mellett áll, de ezt a választások előtt inkább titkolni kellene. Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza ugyanazt a megtévesztő taktikát követi, mint korábbi tanácsadóik is, azzal, hogy csak a hatalom megszerzése után mutatnák meg valódi arcukat. Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza Párt és holdudvara mindenben Brüsszel és Ukrajna érdekeit szolgálja, miközben a magyar embereknek mást ígérnek

Mi aztán kiállunk Ukrajnáért mindig ezekbe a dolgokba, de lehet, hogy nem most kéne ezt csinálni a választás miatt”

- mondta Ruff Bálint.

Szentkirályi szerint ez a mondat tökéletesen leleplezi a Tisza Párt valódi politikai mentalitását. Nem a magyar emberek érdekeit képviselik, hanem külföldi elvárásokhoz igazodnak, csak épp a választások előtt ezt eltitkolják.

Milyen hasonlóan gondolkodnak ezek a tiszások! ‘Ukrajnáért mindent’, de a választásokig erről egy szót se, mert megbuknak, de mint Tarr Zoltántól tudjuk: választás után mindent lehet”

- fogalmazott a Fidesz politikusa.

Szentkirályi hozzátette, hogy az ilyen hozzáállás minden, csak nem tisztességes, hiszen a magyar választókat megtéveszteni, valódi terveket elhallgatni a politikai becstelenség iskolapéldája.

Hát nem, kedves Tisza. Nem lehet. Ezért se fogtok nyerni soha. Aki a politikában a magyar emberek szemébe hazudik és titkolja terveit, az csúnyán pórul jár.”

- írta a fővárosi Fidesz vezetője ezzel az ellenzéki párt kommunikációjának kétszínűségére felhívva a figyelmet.