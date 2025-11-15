Szentkirályi Alexandra: Aki a magyar emberek szemébe hazudik, az csúnyán pórul jár

Az egyik új Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi frakcióvezetője arra a Partizán műsorában elhangzott, sokat vitatott kijelentésre reagált, amelyben Ruff Bálint, a Tisza Párt egyik háttérembere arról beszélt Ukrajna ügyében a tiszás politikusoknak el kellene hallgatniuk a valódi szándékaikat.
Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza Párt és holdudvara mindenben Brüsszel és Ukrajna érdekeit szolgálja, miközben a magyar embereknek mást ígérnek
Mi aztán kiállunk Ukrajnáért mindig ezekbe a dolgokba, de lehet, hogy nem most kéne ezt csinálni a választás miatt”
- mondta Ruff Bálint.
Szentkirályi szerint ez a mondat tökéletesen leleplezi a Tisza Párt valódi politikai mentalitását. Nem a magyar emberek érdekeit képviselik, hanem külföldi elvárásokhoz igazodnak, csak épp a választások előtt ezt eltitkolják.
Milyen hasonlóan gondolkodnak ezek a tiszások! ‘Ukrajnáért mindent’, de a választásokig erről egy szót se, mert megbuknak, de mint Tarr Zoltántól tudjuk: választás után mindent lehet”
- fogalmazott a Fidesz politikusa.
Szentkirályi hozzátette, hogy az ilyen hozzáállás minden, csak nem tisztességes, hiszen a magyar választókat megtéveszteni, valódi terveket elhallgatni a politikai becstelenség iskolapéldája.
Hát nem, kedves Tisza. Nem lehet. Ezért se fogtok nyerni soha. Aki a politikában a magyar emberek szemébe hazudik és titkolja terveit, az csúnyán pórul jár.”
- írta a fővárosi Fidesz vezetője ezzel az ellenzéki párt kommunikációjának kétszínűségére felhívva a figyelmet.